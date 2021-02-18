Темы дня

Общество
18 февраля 2021, 15:34

ФСБ и СКР проводят обыски в мэрии Среднеуральска

На месте работают сотрудники ФСБ и СКР. Фото: Павел Ворожцов.

На месте работают сотрудники ФСБ и СКР. Фото: Павел Ворожцов.

В администрации Среднеуральска проходят обыски по уголовному делу по ст. 292 УК РФ (служебный подлог), возбуждённому ранее. На месте работают сотрудники ФСБ и СКР.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следственные мероприятия выполняются в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования по событиям периода 2018-2020 годов.

Напомним, в конце января дума Среднеуральска приняла отставку Андрея Зашляпина, занимавшего пост главы городского округа с весны 2019 года. С требованием о прекращении его полномочий в конце 2020 года выступила свердловская прокуратура. По данным местных СМИ, претензии надзорного ведомства были связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Зашляпин. Тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала, хотя изначально он был включён в повестку.

Обязанности главы Среднеуральска возложены на Александра Ковальчика, который ранее покинул мэрию уральской столицы.

Добавим, до Андрея Зашляпина – с августа 2016 года до декабря 2018 года – градоначальником был Владислав Козлов.

Читайте также:

Назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Среднеуральска.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.02.2021, 18:21 / Общество
Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Анатолия Кириллова
18.02.2021, 18:10 / Общество
Роспотребнадзор утвердил СанПиН по профилактике инфекционных болезней на шесть лет
18.02.2021, 17:58 / Экономика
Новые площадки по переработке леса на севере Свердловской области обеспечат работой 300 человек
18.02.2021, 17:39 / Спорт
"Локомотив-Изумруд" одержал третью победу подряд в Финале шести
18.02.2021, 17:21 / Общество
Директор Уральского центра первого Президента России умер от коронавируса