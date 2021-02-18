Отдельная квартира: горячая вода, газовая плита и огород во дворе

Справа на фотографии изображён угол дома по улице Грибоедова, 14, 1981 год. Фото: Архив музея завода Уралхиммаш

«Облгазета» продолжает рассказывать о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Четвёртая серия спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящена дому по улице Грибоедова, 14. Здесь семья Ельциных жила два года – с декабря 1957 до октября 1959-го. Впервые у них появилась отдельная, а не коммунальная квартира с горячей водой и газовой плитой. В это время Борис Николаевич работал на строительстве жилья для работников завода резинотехнических изделий на Вторчермете и ходил на работу пешком по 10 километров в одну сторону.

Бытовой рай

Примерно через три месяца после рождения у Ельциных дочери Елены, в декабре 1957 года, молодая семья переехала из коммуналки на улице Грибоедова, 19 в двухкомнатную квартиру в новом доме по Грибоедова, 14. Пятиэтажное кирпичное здание общей площадью 3 094,2 квадратных метра находилось в 150 метрах от предыдущего адреса. Сдали его в эксплуатацию в январе 1958-го, но новоселье Борис Николаевич и его жена Наина Иосифовна справили аккурат под Новый год: по сложившейся тогда практике жильцы заселялись в квартиры с чистовой отделкой до окончания фасадных работ.

На первых этажах дома располагались магазины и конторы, квартиры начинались со второго этажа. В каждом из четырёх подъездов 8 квартир, по две на лестничной площадке: трёхкомнатные общей площадью 75,2 кв. метра выходят окнами на улицу Грибоедова, а двухкомнатные площадью 55,3 кв. метра — во двор. Комнаты большие — в среднем около 19 и 13 «квадратов», кухня — 8,5, потолки трёхметровые, санузел раздельный. Сохранилась фотография Наины Иосифовны на балконе их «двушки» с журналом в руке: за её спиной отчётливо видны трубы завода «Уралхиммаш», а справа от балкона — пустырь, который расчищают бульдозеры.

Номер квартиры, в которой жили Ельцины, неизвестен, но, судя по снимку, их балкон был четвёртым с торца дома, смотрящего на завод. Со стороны двора балконы есть только на вторых этажах, поэтому по описанию подходит квартира № 14 во втором подъезде. Но нынешняя хозяйка жилища сказала корреспондентам «ОГ», что, по её сведениям, Борис Николаевич и Наина Иосифовна там не жили.

Как бы то ни было, переездом они остались довольны. Бытовые условия в коммуналке оставляли желать лучшего: чтобы приготовить еду или искупать ребёнка, приходилось топить печь-буржуйку. В новой квартире были плита и горячая вода, которая нагревалась в подвале газовой колонкой, — по тем временам это было роскошью. Поэтому однокурсники часто и подолгу останавливались у Ельциных, когда приезжали в Свердловск по делам. А Николай и Нина Глебовы и вовсе жили у них полгода, пока ждали собственное жильё — никакого неудобства хозяева квартиры не ощущали.

Есть ещё одна интересная деталь, связанная с домом по Грибоедова, 14. Во дворе, напротив окон своей квартиры, Борис Николаевич садил картошку. Вот что об этом пишет Наина Иосифовна в книге «Личная жизнь»: «Выделяли по две сотки земли. Друзья и нас уговорили взять землю. Посадили картошку — и тут же про неё забыли. Вспомнил про неё мой папа, когда приехал к нам осенью. Еле нашёл в бурьяне, выдернул куст, а там отличные крупные клубни. В результате мы накопали картошки даже больше, чем наши друзья, которые всё лето за ней ухаживали. Хранили картошку в общем подвале — у каждой семьи там было своё место».

Нелёгкая стройка

Спустя полгода после получения отдельной квартиры Борис Николаевич пошёл на повышение по карьерной лестнице: в июне 1958-го его назначили старшим прорабом в строительном управлении №13 треста «Южгорстрой». СУ-13 занималось промышленным освоением Вторчермета: оно возводило производственные корпуса камвольного комбината и завода резинотехнических изделий, а также жилые дома для их работников.

Но до 1959 года Ельцин достраивал дом по улице Грибоедова, 20 (о нём мы писали в предыдущем материале. — Прим. ред.), в котором находилась его прорабская. Местные жители до сих пор помнят о ней. Директор музея завода «Уралхиммаш» Наталья Лазукова говорит, что она располагалась на первом этаже дома в крайнем подъезде. Там с Борисом Николаевичем приключилась история, о которой он упомянул в книге «Исповедь на заданную тему». На стройке ему пришлось работать с заключёнными, которым предыдущие начальники платили столько, сколько они диктовали. Ельцин решил сломать эту традицию и стал им платить по объёму выполненной работы — в два с лишним раза меньше. Тогда к нему пришёл зэк с топором и пригрозил зарубить: «Я чувствовал по глазам, что он совершенно спокойно грохнет меня по башке, даже не моргнёт. Я мог, конечно, увернуться или попытаться с ним как-то справиться, хотя тесно, комнатка маленькая, – а топор он уже над моей головой занёс. И тогда я решил действовать неожиданно. Голос у меня громкий, сильный, да ещё в этой комнатушке… И я во всё горло как рыкну, причём резко, глядя в глаза: «Пошёл вон!» Вдруг он опустил топор, выронил его из рук, повернулся и, согнув спину, молча вышел».

После окончания работ на Химмаше, Бориса Николаевича направили на Вторчермет. Каждое утро ему приходилось добираться на другой конец города своим ходом. Наина Иосифовна вспоминает: «Он вставал в шесть утра и шёл десять километров пешком. В любую погоду — дождь ли, снег ли, неважно. Прямого транспорта от Химмаша до места новой работы не было».

Стройка была сложной, и происшествия там тоже случались. Когда возвели семиэтажное здание камвольного комбината, выяснилось, что после запуска станков оно начало шататься из стороны в сторону. Проблему удалось решить после консультации с профессором стройфака УПИ Михаилом Бычковым: укрепили опоры здания, и всё стало на своё место. Другой случай был связан с тем, что рабочие из-за разгильдяйства не построили 50 метров подземного перехода из одного корпуса комбината в другой — потеряли чертёж. Случилось это за день до сдачи объекта, но Борис Николаевич организовал работу строительных бригад так, что переход успели возвести за три часа до приезда госкомиссии.

Самоотверженность Ельцина, его упорство и требовательность к работе не раз становились поводом для его поощрения. Газета «Свердловский строитель» 15 августа 1958 года писала: «8 августа в клубе «Южгорстроя» состоялось торжественное заседание, посвящённое Дню строителя. С докладом выступил начальник управления «Свердловскгорстрой» тов. Лерман. После доклада был зачитан приказ о награждении 202 лучших рабочих, инженеров и техников. Почётные грамоты Свердловского совнархоза и денежные премии получили монтажник стройуправления №3 П.Е. Матвеев, прораб стройуправления №13 Б.Н. Ельцин и другие».

Трудовые заслуги Бориса Николаевича не остались без внимания руководства: в январе 1960 года его назначили главным инженером строительного управления №4 треста «Южгорстрой». Вслед за этим Ельцину предоставили новое жильё поближе к его месту работы на улице 8 Марта рядом с Ботаническим садом УрО РАН.

Но перед заселением туда была ещё одна «загадочная» трёхкомнатная квартира на Вторчермете, о которой вскользь упоминает Наина Иосифовна. В ней Ельцины жили с октября по декабрь 1959 года: «Квартира была больше, но оказалось, что там не работает канализация — ошиблись строители. Туалеты — на улице. Так мы прожили зиму. Но больше не выдержали. Переехали снова в двухкомнатную, зато значительно ближе к центру». Что это за квартира — никто из однокурсников и современников Ельцина не знает.

На фото – Наина Ельцина, 1958 год. На решётках балкона видна железная фигура, напоминающая скрипичный ключ – в соседних с Грибоедова, 14 домах эти декоративные элементы не сохранились Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Борис Николаевич вместе с Наиной Иосифовной на балконе дома по ул. Грибоедова, 14, 1958 год Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Ельцины в одной из комнат квартиры на Грибоедова, 14, 1958 год Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Так выглядит дом по улице Грибоедова, 14 сегодня Фото: Алексей Кунилов

Балконы с тыльной стороны дома располагаются исключительно на вторых этажах Фото: Алексей Кунилов

Судя по архивным фотографиям, балкон Ельциных был четвёртым с торца Фото: Алексей Кунилов

На некоторых балконах до сих пор сохранились декоративные элементы, похожие на скрипичный ключ Фото: Алексей Кунилов

На лестничных площадках в доме по Грибоедова, 14 всего две квартиры Фото: Алексей Кунилов

В этом доме на ул. Грибоедова, 20 на первом этаже находилась прорабская Бориса Ельцина во время его работы на Химмаше Фото: Архив музея завода Уралхиммаш

Опубликовано в №30 от 19.02.2021