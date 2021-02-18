Директор Уральского центра первого Президента России умер от коронавируса

Анатолий Кириллов стал жертвой COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня скончался директор Уральского центра первого Президента России Бориса Ельцина, профессор УрФУ, доктор исторических наук Анатолий Кириллов. Ему было 73 года.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе Ельцин Центра. Изданию уточнили, что это произошло сегодня. Причиной стала новая коронавирусная инфекция.

Известно, что Анатолий Кириллов изучал наследие первого российского президента – история жизни и деятельности знаменитого земляка всесторонне отражена в материалах Уральского центра, созданного по инициативе группы учёных и общественных деятелей Екатеринбурга во главе с Кирилловым.

Анатолий Кириллов часто становился героем статей "ОГ". В частности, мы рассказывали о том, что доктор исторических наук презентовал экскурсионную программу и книгу "Маршруты Победы". Мы также рассказывали, что он был награждён знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II и III степеней.