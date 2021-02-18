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18 февраля 2021, 17:21

Директор Уральского центра первого Президента России умер от коронавируса

Анатолий Кириллов

Анатолий Кириллов стал жертвой COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня скончался директор Уральского центра первого Президента России Бориса Ельцина, профессор УрФУ, доктор исторических наук Анатолий Кириллов. Ему было 73 года.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе Ельцин Центра. Изданию уточнили, что это произошло сегодня. Причиной стала новая коронавирусная инфекция.

Известно, что Анатолий Кириллов изучал наследие первого российского президента – история жизни и деятельности знаменитого земляка всесторонне отражена в материалах Уральского центра, созданного по инициативе группы учёных и общественных деятелей Екатеринбурга во главе с Кирилловым.

Анатолий Кириллов часто становился героем статей "ОГ". В частности, мы рассказывали о том, что доктор исторических наук презентовал экскурсионную программу и книгу "Маршруты Победы". Мы также рассказывали, что он был награждён знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II и III степеней.

Досье.

Анатолий Кириллов родился в 1947 году в Магнитогорске. С 1982 года работал в Уральской академии госслужбы. С 1997 года – советник губернатора Эдуарда Росселя по политическим вопросам. В 2006 году организовал Уральский центр Бориса Ельцина.

Кириллов является автором более 15 книг о современной истории Урала и России.

Областная газета Свердловской области

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