Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Анатолия Кириллова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным директора Уральского центра первого Президента России, профессора УрФУ, доктора исторических наук Анатолия Кириллова. Его не стало сегодня.

Как отметил глава региона, Анатолий Кириллов вёл активную общественно-политическую деятельность и многое сделал для развития Среднего Урала.

"Многолетняя работа Анатолия Дмитриевича по сохранению памяти Первого Президента России Б. Н. Ельцина во многом послужила основой для создания Президентского центра в Екатеринбурге", – передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что память об Анатолии Кириллове навсегда останется в сердцах уральцев, которым дорога история родного края.

Как стало известно "Областной газете", отпевание Анатолия Кириллова состоится 20 февраля в 13:00 в соборе Александра Невского. Похоронят директора Уральского центра на Широкореченском кладбище.

Напомним, Анатолий Кириллов умер от коронавируса. Ему было 73 года.

Досье.

Анатолий Кириллов родился в 1947 году в Магнитогорске. С 1982 года работал в Уральской академии госслужбы. С 1997 года – советник губернатора Эдуарда Росселя по политическим вопросам. В 2006 году организовал Уральский центр Бориса Ельцина.

Кириллов является автором более 15 книг о современной истории Урала и России.