День транспортной полиции: показываем, как обучают помощников блюстителей порядка

Самая популярная порода собак у кинологов - немецкая овчарка. Фото: Галина Соловьёва.

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции (неофициальный праздник). Специалисты обеспечивают порядок и раскрывают преступления на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. В этом им помогают четвероногие друзья.

В Центре кинологической службы Управление на транспорте ГУ МВД России по УрФО побывал фотокорреспондент "Областной газеты". Как выяснил сотрудник издания, к работе привлекают собак определённых пород. В список входят немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, бельгийская овчарка малинуа и спаниель.

Приобретают их в разном возрасте. При этом начать воспитание собаки можно с двух месяцев. В числе основных задач служебных собак Центра - поиск запрещённых и взрывчатых веществ, а также людей.

Фото: Галина Соловьёва

В процессе тренировок собака запоминает множество вариаций запахов. Специальные имитаторы кинологи прячут в самые разные емкости: пакеты,сумки, ящики.

Фото: Галина Соловьёва

Живут собаки в просторных чистых вольерах. За состоянием здоровья и жизни следят ветеринары.

Фото: Галина Соловьёва

Иногда случаются не служебные выезды - например, в детские дома. Собак для таких поводов могут нарядить в интересный костюм. Например, Геру и Вегаса одели в принцессу и супер-мена.

Фото: Галина Соловьёва

Гера сегодня отпраздновала свой первый день рождения. По такому поводу ей подарили мясной торт.

"Родиться в день транспортной полиции для этой малышки - замечательный знак, - отшучиваются кинологи центра."

Фото: Галина Соловьёва

Отправной точкой создания современных органов внутренних дел на транспорте послужил Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», подписанный ВЦИК РСФСР 18 февраля 1919 года.

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