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Общество
18 февраля 2021, 20:23

В Екатеринбурге за 2,7 миллиона придумают, как сохранить баню на Первомайской

Баня на Первомайской

Баню планируется сохранить, планировка первого этажа будет пересмотрена. Фото: сайт ЕМУП "Бодрость"

ЕМУП "Бодрость" ищет подрядчика, который разработает проект сохранения объекта культурного наследия. Речь идёт о здании бани на Первомайской, 71.

На проект готовы выделить 2 млн 674 тысячи рублей. Подрядчика выберут 5 марта. Ему предстоит пересмотреть планировку первого этажа: там должны размещаться, в том числе стойка администратора, гардероб, две сауны. На месте прачечной расположатся парикмахерская и буфет. У бани также планируется отремонтировать кровлю, заменить окна и входные группы.

Напомним, что банно-прачечный комбинат №5 на улице Первомайской, 71 открылся в 1950-х годах. Площадь объекта занимает 3,4 тысячи "квадратов".

Считается, что Борис Ельцин будучи студентом строительного факультета УПИ любил париться в этой бане. По другой легенде, Никита Хрущев, узнав про баню с колоннами на Урале, сказал: "В Свердловске построили баню, как театр, а театр, как баню". Дело в том, что во второй половине XX века Драмтеатр располагался на перекрёстке Вайнера и Театрального переулка.

Областная газета Свердловской области

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