Вице-премьер РФ осмотрел строящуюся в Екатеринбурге Деревню Универсиады

В поездке вице-премьера РФ сопровождают полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгеий Куйвашев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

19 февраля в Екатеринбург прилетел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Первым делом он отправился на стройплощадку в районе Новокольцовский, где к 2023 году появится Деревня Универсиады.

Сейчас рядом с МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" строятся два общежития, работы планируется завершить до конца этого года. Возведение коробок зданий завершено, впереди - остекление и обустройство коммуникаций. На стройплощадке задействовано 460 рабочих и 125 единиц техники.

По проекту, Деревня универсиады займёт 30 га. На её площади появятся пять общежитий на 11 тысяч человек, Дворец водных видов спорта, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, общественный и медицинский центры. Центры и три общежития проектируют. затем они пройдут госэкспертизу. Для Дворца подготовлено свайное поле, а для поля уложено 27 тысяч метров геотекстильного полотна. После студенческих игр все объекты будут переданы УрФУ.

Отметим, выставочный центр МВЦ "Екатеринбург-Экспо" также задействуют в рамках Универсиады. Там пройдут соревнования по бадминтону, фехтованию, настольному теннису, тхэквондо и боксу. На площадке будет разыграно 60 комплектов медалей.

Марат Хуснуллин высоко оценил возможности подготовленных и строящихся объектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В поездке вице-премьера РФ сопровождают полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгеий Куйвашев. После осмотра площадкии в Новокольцовском районе они направились осматривать ЕКАД.

Напомним, что Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

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