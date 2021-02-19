Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Среднего Урала

С начала года жертвами вируса стали 772 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области умерли 13 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 281.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно об 11 смертях. С начала года жертвами вируса стали 772 свердловчанина.

В целом по России зафиксировали ещё 470 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 82 396 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 216 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 75 921 свердловчан. Из больниц уже выписались 68 794 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.