Темы дня

Общество
19 февраля 2021, 13:18

Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Среднего Урала

скорая помощь

С начала года жертвами вируса стали 772 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области умерли 13 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 281.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно об 11 смертях. С начала года жертвами вируса стали 772 свердловчанина.

В целом по России зафиксировали ещё 470 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 82 396 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 216 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 75 921 свердловчан. Из больниц уже выписались 68 794 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2021, 14:09 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке родился второй кенгуру Хагена
19.02.2021, 13:56 / Общество
Марсоход отправил на Землю снимки Красной планеты
19.02.2021, 13:55 / Культура
Росгосцирк возглавил Сергей Беляков
19.02.2021, 13:18 / Общество
Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Среднего Урала
19.02.2021, 13:07 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 216 случаев коронавируса