Максим Ростилов (справа) с семьёй. Фото: Олег Ковалюк

Особенная поездка для особенных детей. Шесть ребят, пославших письма на благотворительный проект «Ёлка желаний», вернулись из Сочи.

На первый взгляд может показаться, что Миша бегает на цыпочках, балуясь. Ходить по-другому он просто не может. У мальчика генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна. В 10-12 лет дети садятся в инвалидное кресло. Затем начинают отказывать мышцы и внутренние органы. Средняя продолжительность жизни таких людей не более 25 лет.

ИВАН БАКЛАНОВ, ПАПА МИШИ: «У него не вырабатывается белок дестрофин, который отвечает за развитие мышц. В мире пока нет лекарства. Когда мы об этом узнали, Мише было 4 года. Первое время было очень тяжело. По 5-6 раз в день ревели. Были ведь какие-то планы. А тут всё. Знаешь, что твой ребёнок умрёт!

Мише всего 7 лет. И пока он с ними, родители стараются каждый его день сделать насыщенным, радостным и счастливым. Поэтому и написали письмо на «Ёлку желаний», чтобы их сын смог поплавать с дельфинами.

Миша Бакланов с дельфинами. Фото: Олег Ковалюк

ОЛЬГА БАКЛАНОВА, МАМА МИШИ: «Когда мы приехали в Сочи и когда пришли с дельфинами поплавать, Миша сначала удивился, что в небольшом помещении три дельфина. У него глаза такие были! Обрадовался, особенно когда разрешили потрогать. Он с ними поздоровался, потом бросал мячик, кольца, говорил: «Спасибо!», обнимал их. Для него это незабываемые эмоции».

В этом году на федеральный проект «Ёлка желаний» поступило около двухсот открыток от детей со всей Свердловской области. Первые желания исполнил Благотворительный фонд РМК. Шесть детей мечтали побывать на море и поплавать с дельфинами. Им подарили поездку в Сочи, где они прошли курс дельфинотерапии. Считается, что общение с этими умными животными благоприятно влияет на психологическое состояние, работу нервной системы, а также работу всех внутренних органов.

Теван Гукасян: «Когда я первый раз пришёл на плавание с дельфинами, мне было очень страшно, но потом я понял, что они тебя не укусят, они тебя не тронут. Дельфины очень мягкие. И внезапно так поплавать с ними – это просто бум в голове, и я понимаю, что моя мечта сбылась. Я поплавал с дельфинами. Это самые добрые животные в мире».

Папа бережно поднимает сына с инвалидной коляски и на руках относит в бассейн. У мальчика спинальная мышечная атрофия Гофмана. Это заболевание лечится, если успеть ввести дорогостоящее лекарство в возрасте до двух лет. А десять лет назад его и вовсе не было. Поэтому родителям приходится надеяться только на поддерживающую терапию.

МАЙЯ ГУКАСЯН, МАМА ТЕВАНА: «Что бы мы ни делали, я всегда держу его за руку. Он нуждается в нашей помощи, поэтому мы стараемся, чтобы он не чувствовал себя ограниченным, обделённым. И конечно, хочется, чтобы у него было больше положительных впечатлений».

Дети не только прошли курс дельфинотерапии, но и увидели море. Первым делом солнечный мальчик Прохор с мамой и сестрой купили краски и пошли на море разукрашивать гальку. Глядя на весёлое занятие семьи, и не скажешь, что когда-то они пережили настоящую трагедию.

НАТАЛЬЯ ЮРОВСКИХ, МАМА ПРОХОРА: «Когда он родился и нам сообщили диагноз «синдром Дауна», мы с мужем были в шоке. Ведь первый ребёнок у нас был здоров. Мы растерялись и поначалу отказались от него. Целый год не находили себе места. Врачи посоветовали завести третьего ребёнка. И когда родилась Таисия, мы вернулись за Прохором и забрали его в семью. Теперь они растут вместе, Таисия играет с ним и во всём ему помогает».

Благодаря этой поездке в Сочи семья впервые выехала на море. Поехать всем вместе для них слишком дорого. И это нередкая история. Часто семьи с особенными детьми все средства тратят на врачей и реабилитацию.

ТАТЬЯНА БАЛАНЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК: «Мне хочется верить, что ребята, когда делились своей мечтой с Дедом Морозом, они думали не только о себе, они думали о своих родителях, о тех людях, которые каждый день проявляют к ним свою заботу, тепло, и дарят всю свою любовь. Поэтому, когда мы готовились к этой поездке, мы организовывали её не только для ребят, но и для их родителей. И конечно, нет большей радости для нас, когда мы видим восторженные лица детей и, слава Богу, беззаботные и счастливые лица их родителей!»

Часто мамам даже не у кого попросить помощи. Надежда Ростилова воспитывает двоих сыновей одна. Единственный помощник – старший сын Иван. Он во всём помогает маме с младшим братом Максимом. У мальчика ДЦП. Его нельзя оставлять одного, поэтому Надежда всегда должна быть рядом.

НАДЕЖДА РОСТИЛОВА, МАМА МАКСИМА: «Мы со старшим сыном договорились, что когда Иван будет взрослый, он будет за ним присматривать. А пока я всегда рядом. Даже в магазин одна не могу выйти. Поэтому сменить домашнюю обстановку и попутешествовать – это сказка!»

В повседневной суете нам некогда подумать о проблемах других. Мы не знаем, как живут семьи с особенными детьми, потому что им зачастую сложно даже выбраться из дома. Колясочникам нужны пандусы, часто даже учителя в школах не готовы работать с детьми, у которых есть тяжёлые заболевания. Поэтому нет и общения со сверстниками. Конечно, любая поездка, любая возможность покинуть четыре стены – как глоток свежего воздуха. Это незабываемые впечатления на годы вперёд. Ведь неизвестно, смогут ли они снова куда-то выбраться, когда почти все средства уходят только на лечение.