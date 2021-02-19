Особенная поездка для особенных детей. Шесть ребят, пославших письма на благотворительный проект «Ёлка желаний», вернулись из Сочи.
На первый взгляд может показаться, что Миша бегает на цыпочках, балуясь. Ходить по-другому он просто не может. У мальчика генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна. В 10-12 лет дети садятся в инвалидное кресло. Затем начинают отказывать мышцы и внутренние органы. Средняя продолжительность жизни таких людей не более 25 лет.
ИВАН БАКЛАНОВ, ПАПА МИШИ: «У него не вырабатывается белок дестрофин, который отвечает за развитие мышц. В мире пока нет лекарства. Когда мы об этом узнали, Мише было 4 года. Первое время было очень тяжело. По 5-6 раз в день ревели. Были ведь какие-то планы. А тут всё. Знаешь, что твой ребёнок умрёт!
Мише всего 7 лет. И пока он с ними, родители стараются каждый его день сделать насыщенным, радостным и счастливым. Поэтому и написали письмо на «Ёлку желаний», чтобы их сын смог поплавать с дельфинами.
ОЛЬГА БАКЛАНОВА, МАМА МИШИ: «Когда мы приехали в Сочи и когда пришли с дельфинами поплавать, Миша сначала удивился, что в небольшом помещении три дельфина. У него глаза такие были! Обрадовался, особенно когда разрешили потрогать. Он с ними поздоровался, потом бросал мячик, кольца, говорил: «Спасибо!», обнимал их. Для него это незабываемые эмоции».
В этом году на федеральный проект «Ёлка желаний» поступило около двухсот открыток от детей со всей Свердловской области. Первые желания исполнил Благотворительный фонд РМК. Шесть детей мечтали побывать на море и поплавать с дельфинами. Им подарили поездку в Сочи, где они прошли курс дельфинотерапии. Считается, что общение с этими умными животными благоприятно влияет на психологическое состояние, работу нервной системы, а также работу всех внутренних органов.
Теван Гукасян: «Когда я первый раз пришёл на плавание с дельфинами, мне было очень страшно, но потом я понял, что они тебя не укусят, они тебя не тронут. Дельфины очень мягкие. И внезапно так поплавать с ними – это просто бум в голове, и я понимаю, что моя мечта сбылась. Я поплавал с дельфинами. Это самые добрые животные в мире».
Папа бережно поднимает сына с инвалидной коляски и на руках относит в бассейн. У мальчика спинальная мышечная атрофия Гофмана. Это заболевание лечится, если успеть ввести дорогостоящее лекарство в возрасте до двух лет. А десять лет назад его и вовсе не было. Поэтому родителям приходится надеяться только на поддерживающую терапию.
МАЙЯ ГУКАСЯН, МАМА ТЕВАНА: «Что бы мы ни делали, я всегда держу его за руку. Он нуждается в нашей помощи, поэтому мы стараемся, чтобы он не чувствовал себя ограниченным, обделённым. И конечно, хочется, чтобы у него было больше положительных впечатлений».
Дети не только прошли курс дельфинотерапии, но и увидели море. Первым делом солнечный мальчик Прохор с мамой и сестрой купили краски и пошли на море разукрашивать гальку. Глядя на весёлое занятие семьи, и не скажешь, что когда-то они пережили настоящую трагедию.
НАТАЛЬЯ ЮРОВСКИХ, МАМА ПРОХОРА: «Когда он родился и нам сообщили диагноз «синдром Дауна», мы с мужем были в шоке. Ведь первый ребёнок у нас был здоров. Мы растерялись и поначалу отказались от него. Целый год не находили себе места. Врачи посоветовали завести третьего ребёнка. И когда родилась Таисия, мы вернулись за Прохором и забрали его в семью. Теперь они растут вместе, Таисия играет с ним и во всём ему помогает».
Благодаря этой поездке в Сочи семья впервые выехала на море. Поехать всем вместе для них слишком дорого. И это нередкая история. Часто семьи с особенными детьми все средства тратят на врачей и реабилитацию.
ТАТЬЯНА БАЛАНЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК: «Мне хочется верить, что ребята, когда делились своей мечтой с Дедом Морозом, они думали не только о себе, они думали о своих родителях, о тех людях, которые каждый день проявляют к ним свою заботу, тепло, и дарят всю свою любовь. Поэтому, когда мы готовились к этой поездке, мы организовывали её не только для ребят, но и для их родителей. И конечно, нет большей радости для нас, когда мы видим восторженные лица детей и, слава Богу, беззаботные и счастливые лица их родителей!»
Часто мамам даже не у кого попросить помощи. Надежда Ростилова воспитывает двоих сыновей одна. Единственный помощник – старший сын Иван. Он во всём помогает маме с младшим братом Максимом. У мальчика ДЦП. Его нельзя оставлять одного, поэтому Надежда всегда должна быть рядом.
НАДЕЖДА РОСТИЛОВА, МАМА МАКСИМА: «Мы со старшим сыном договорились, что когда Иван будет взрослый, он будет за ним присматривать. А пока я всегда рядом. Даже в магазин одна не могу выйти. Поэтому сменить домашнюю обстановку и попутешествовать – это сказка!»
В повседневной суете нам некогда подумать о проблемах других. Мы не знаем, как живут семьи с особенными детьми, потому что им зачастую сложно даже выбраться из дома. Колясочникам нужны пандусы, часто даже учителя в школах не готовы работать с детьми, у которых есть тяжёлые заболевания. Поэтому нет и общения со сверстниками. Конечно, любая поездка, любая возможность покинуть четыре стены – как глоток свежего воздуха. Это незабываемые впечатления на годы вперёд. Ведь неизвестно, смогут ли они снова куда-то выбраться, когда почти все средства уходят только на лечение.
- Опубликовано в №031 от 20.02.2021