В Екатеринбурге отреставрируют «Дом контор»

Проектно-сметная документация по реставрации «Дома контор» должна быть готова до 1 декабря. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения – «Дом контор». Уже стартовали поиски подрядчика, который займётся разработкой проектно-сметной документации.

Как говорится в документах, размещённых на сайте госзакупок, на выполнение работ по разработке проекта ремонта и реставрации здания планируется потратить 856,7 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет города.

Известно, что заказчиком является МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту». Заявки на участие от желающих заняться разработкой проектно-сметной документации принимаются до 26 февраля, исполнителя выберут 2 марта.

Ожидается, что работы будут выполненыдо 1 декабря. Полный план-график работ публикуем ниже:

Фото: документ

«Дом контор» расположен по адресу ул. Малышева, 42 / ул. 8 Марта, 10 (литер А). Ранее данное здание было выставлено на аукцион. Представители малого и среднего бизнеса могли арендовать объект муниципального нежилого фонда.

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Красная линия: «Дом контор».