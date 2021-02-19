На Урале будут судить нелегальных торговцев изумрудами

Изъятые камни весом порядка 4 килограммов были направлены на минералогическую экспертизу. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

В Свердловской области будут судить двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте 66 изумрудов. Общая стоимость драгоценных камней оценивается в 4,1 млн рублей.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, в 2020 году один из обвиняемых приобрёл изумруды в необработанном виде у своего знакомого, работающего на предприятии по добыче драгоценных камней в Асбесте. В свою очередь второй участник – нашёл клиента.

В роли коллекционера, якобы прибывшего из Москвы, выступил оперуполномоченный. После демонстрации камней, реализаторов задержали сотрудники ФСБ. Изъятые камни весом порядка 4 кг. были направлены на минералогическую экспертизу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении нелегальных торговцев направлено в Асбестовский городской суд. Они обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что материалы в отношении неустановленного лица, продавшего камни с предприятия, выделены в отдельное производство.