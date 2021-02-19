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19 февраля 2021, 19:15

В Екатеринбурге прошла первая репетиция салюта в честь 23 февраля

тренировка салюта в честь 23 февраля

Артиллеристы ЦВО отработали слаженность действий и синхронность выстрелов. Фото: Александр Исаков.

Под Екатеринбургом отрепетировали салют, который отгремит в День защитника Отечества. Тренировка прошла на полигоне «Свердловский».

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, артиллеристы отработали слаженность действий и синхронность выстрелов. Тренировочные залпы выполнялись из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её «Зося» – за послушность и надёжность. А вот солдаты вермахта – «трещоткой» – за высокую скорострельность и характерный звук.

Напомним, в 2020 году салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в ЦПКиО им. Маяковского. Пушки образца 1942 года выпустили в небо над Екатеринбургом 30 залпов.

Областная газета Свердловской области

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