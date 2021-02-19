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Общество
19 февраля 2021, 18:10

В УрФО определили 67 площадок под строительство жилья в рамках программы комплексного развития территорий

стройка

Сегодня у 67 площадках - потенциал в 4,5 млн квадратных метров жилья. Фото: Галя Соловьёва.

В Уральском федеральном округе на 67 площадках построят порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. Это произойдёт в рамках закона о комплексном развитии территории. Речь об этом шла сегодня на встрече Зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 

Напомним, в декабре прошлого года был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который даёт возможность регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

- Сегодня у 67 площадках - потенциал в 4,5 млн квадратных метров жилья. Это очень много. И это мы только-только подошли к этому процессу, - сказал Якушев.

Марат Хуснуллин напомнил, что сейчас перед регионами стоит задача принять законы по КРТ.

- В числе передовиков сегодня находится и Екатеринбург. Первый закон по комплексному развитию территорий будет принят уже в марте, - отметил он. - Также регионы должны определить площадки, - пояснил Марат Хуснуллин. - Мы сейчас в еженедельном режиме с минстроем, с каждым регионом отрабатываем, сколько КРТ появляется, что ещё нужно сделать законодательно, чтобы КРТ работала лучше.

Областная газета Свердловской области

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