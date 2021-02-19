«Областная газета» собрала за круглым столом уральцев – Героев России

О подвигах, о доблести, о жизни, рассказали уральцы – Герои России – Олег Касков, Роман Шадрин и Игорь Родобольский (на фото слева направо). Фото: Галина Соловьёва

В преддверии Дня защитника Отечества «Облгазета» пригласила в редакцию уральцев – Героев России. Из-за насыщенного предпраздничного графика собрать удалось не всех, но трое — Олег Касков, Игорь Родобольский и Роман Шадрин сумели выкроить время, чтобы поговорить о войне, о подвигах, о жизни. Разговор о славе герои замяли в силу скромности.

Хулиганское детство

– Когда знакомишься с вашими биографиями, бросается в глаза, как молоды вы были, когда воевали, командовали и совершали подвиги. Олег Касков прославился за день до того, как ему исполнилось 24 года, Роман Шадрин – в 28 лет, Игорь Родобольский получил Золотую Звезду в 43 года, но звание «отчаянного аса» и два ордена Красной Звезды заслужил много раньше в боях в Афгане. Откуда это в вас? В детстве вы тоже были отчаянными?

И. Р.: – Не без этого, конечно. Я в детстве взрывпакеты делал, зажигательные смеси, поджиги, самострелы. Любил метать топоры, ножи, стрелять из лука.

Р. Ш.:- Как будто про моё детство рассказываешь. Мы ещё любили бутылочками с карбидом баловаться.

О. К.: - Вот банда собралась. А вообще нормальное у нас было детство. И не хулиганство это было. Сегодня дети где сидят? Дома, в гаджетах. А мы на улице бегали, мяч гоняли.

Р. Ш.: – Если серьёзно, то на формирование характера влияют многие факторы. Мой отец, Александр Михайлович, однажды дал мне такое наставление: «В жизни можно многое попробовать, но только не надо переходить красную черту». Он воевал в Великую Отечественную войну, на фронт попал в 1943 году, в 17 лет. Строгий был, но в то же время как старший друг. И я тоже стараюсь быть старшим товарищем своим сыновьям.

– Судя по вашей семье, Олег Александрович, геройство передается по наследству. Брат вашего деда, Леонид Александрович Касков был удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование Одера.

О. К.: Мой родной дед тоже храбро сражался — ещё в финскую войну.

И. Р.: – Оба моих деда прошли Великую Отечественную от начала до конца. Мамин отец Федор Васильевич Полесов был офицером-артиллеристом, участвовал в битве за Берлин. Дед по отцовской линии, Станислав Иосифович Родобольский, воевал в кавалерии.

Дело по душе

– Во все времена, а сейчас особенно, молодых волновал выбор жизненного пути, профессии. Как не ошибиться? И если видишь, что профессия тебе не подходит, стоит ли делать резкий разворот?

О. К.: – У меня было именно так. Поступил в Кыштымский радиомеханический техникум. Надёжная профессия, говорили многие мои друзья, но я чувствовал, что это не моё. В итоге пошёл служить. И это дело оказалось по мне – наверное, сказались гены деда и отца, который тоже был военнослужащим.

И. Р.: – Родители хотели, чтобы я продолжил династию врачей. Но я насмотрелся, как едва живыми от усталости они возвращались домой с ночных дежурств и тут же без сил засыпали, поэтому решил, что выберу для себя профессию полегче. Занимался в аэроклубе ДОСААФ в Витебске, где учили управлять вертолётами. И когда поднялся первый раз в небо, понял, чем хочу заниматься. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, и всю жизнь пролетал на Ми-8, на разных его модификациях.

Есть ли спрос на патриотизм?

- Буквально перед нашей с вами встречей СМИ распространили высказывание директора фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко: «На мой взгляд, больше нет запроса на патриотическую повестку. Больше Сирия, Крым, Донбасс не волнуют граждан России. И, кстати, уже довольно давно». Он действительно прав?

О. К.: – Директор фонда? Наприсваивали себе звания, должностей напридумывали. Знают, что никто проверять не будет. Сами на войне не были, а судят.

Р. Ш.: – Его бы отправить в 2014 году на Донбасс, чтобы увидел то, что я видел. Стоит автомашина, в которую попал снаряд. В ней обугленные тела мужчины, женщины, ребёнка. Мирные граждане… И в аэропорт в Луганске, где стояли брошенные шестьдесятчетвёрки, раскрашенные в цвета польского флага с надписью «За нашу и вашу свободу». И под Дебальцево, где на стороне Украины и немцы, и французы воевали, а потом быстренько ушли. Знаете, уж лучше мы в Сирии повоюем, чем на нашей земле будут воевать.

О. К.: – Для меня все эти бондаренки — ходячие фейки. Бывает, спрашивают, как я отношусь, например, к Навальному. Говорю: «У вас в роду наверняка кто-то воевал. И представьте, что Навальный оскорбил не какого-то незнакомого вам фронтовика, а вашего деда или прадеда. Как можно относиться к человеку, который позволяет себе унижать ветерана?»

Р. Ш: – Мы объехали множество сёл, посёлков, городов. Везде очень большой запрос на патриотизм. Да, социальные сети проникли везде, и городские, и деревенские жители, старые и молодые — все там сидят, так что надо заполнять социальные сети положительной и правильной информацией.

– Какие вопросы задают вам на встречах подростки, студенты?

Р. Ш.: – Начинают расспросы не с войны, а с детства. Им интересно, какими мы были, как выбирали профессию. Примеряют твою жизнь как бы на себя. Сегодня, к сожалению, дефицит на мужское воспитание, влияние. Семьи неполные, учителя в основном женщины. С кем мальчишкам поговорить о мужских делах, на кого равняться? Нужна целенаправленная государственная политика по привлечению мужчин в школы, колледжи, вузы.

О.К.: – Воспитанием детей сегодня фактически никто не занимается. Родители заняты, учителя перегружены, профориентация зачастую формальная. Поэтому нас расспрашивают, какую профессию выбрать, куда пойти учиться? Рассказываю, что в моём родном Кыштыме на заводе, где трудятся друзья детства, зарплата 58 тысяч рублей. Мой младший сын окончил лицей с золотой медалью, поступил в вуз, получает стипендию 20 тысяч рублей, а есть ведь ещё именные стипендии. То есть мозгами можно очень хорошо зарабатывать. Молоденький лейтенант получает 50 тысяч рублей, через месяц — уже 60. После встречи со старшеклассниками в Богдановиче мне позвонила директор той школы и сообщила, что некоторые ребята подумывают о поступлении в высшие военные заведения.

– Насколько современная армия отличается от той, в которой служили вы, в плане обеспечения, вооружения, технического оснащения? Какой настрой современных солдат и командиров? Уровень подготовки?

Р. Ш.: – Детский сад (смеется). Шучу, конечно. У них сейчас днём тихий час, что кажется странным, но, наверное, это правильно. Ребята в армию идут спортивные, подготовленные, грамотные.

О. К.: - «Детский сад»… Под два метра ребята. А условия в современной Российской армии достойные.

И. Р.: – Недавно был в Кольцово. Когда служил в Пятой армии, там была наша авиабаза, где она располагается и сейчас. Зал был забит, даже по периметру плотно стояли. Слушают с интересом, вопросы задают. Есть подготовка.

– В те годы, когда вы воевали в Афганистане, в Чечне, здесь находились люди, которые называли эти войны «грязными». Наверное, обидно было слышать такое. Что заставляло выполнять долг?

Р. Ш.: Обидно. Жена мне тогда сказала: «Вы там жизнью рискуете, а здесь новые русские своих женщин в ванне с шампанским купают». Это было. Были и сухари в пайке, из которых черви сыпались. После возвращения с Чеченской войны меня в прокуратуру вызвали. «Зачем вы в Чечню поехали?» – спрашивают. «Приказ был и поехал», – отвечаю. А мне пытались доказать, что я самовольно воевать отправился. Пытались даже высчитать деньги за продовольствие. Но слово Родина ведь не просто так с большой буквы пишется.

И. Р.: Не стоит недооценивать такую вещь, как совесть. Она, на мой взгляд, должна быть у любого русского человека. Тогда всё будет в порядке. И с человеком, и со страной.

С начала 2021 года уральские Герои России побывали в 14 городах. На фото – Игорь Родобольский со школьниками во время одной из поездок Фото: Общественная организация «Герои Урала»

Огромной популярностью среди уральских школьников пользуется проект «Парта героя». Чтобы получить право сидеть за этой партой, ребятишки стараются подтянуться в учёбе. На фото – Олег Касков за такой партой Фото: Общественная организация «Герои Урала»

Подшефный пятый класс отправился в поход с Романом Шадриным. Там они поняли, что приготовленная на костре каша вкуснее сосиски Фото: Общественная организация «Герои Урала»

Досье "ОГ" Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, лётчик-снайпер, полковник запаса. Родился 18 марта 1960 года в городе Гродно Белорусской ССР. Воевал в Афганистане, Чечне, Камбодже, во Вьетнаме. Награждён двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества. Внесён в Книгу рекордов Вооружённых сил России как самый титулованный офицер. 11 января 2002 года при ликвидации крупной базы чеченских боевиков в районе Шаро-Аргуна во главе группы из шести вертолётов первым вывел свою машину на позиции боевиков, вызывая огонь на себя, что позволило обнаружить и уничтожить огневые точки врага. Чтобы вывезти раненых, Родобольский снизился и «прислонил» вертолёт к крутому склону, опираясь на два колеса. Вертолёт получил 24 попадания, была повреждена приборная доска, разрушена крайняя секция одной из лопастей, сам Родобольский получил ранение в руку, но сумел удержать управление и вернуться на базу.Осенью 2002 года участвовал в ликвидации банды в районе ингушского села Галашки, в бою вертолёт получил 20 пробоин, но Родобольский продолжил вести огонь по боевикам и сумел увернуться от выпущенной по вертолёту ракеты. В 2003 году Указом Президента России ему присвоено звание Героя РФ. Олег КАСКОВ, танкист, полковник в отставке. Родился 5 апреля 1972 года в городе Кыштым Челябинской области. С декабря 1995 по май 1996 года участвовал в боевых операциях на территории Чечни. Подвиг совершил 4 апреля 1996 года. В тот день двигавшаяся в направлении города Ведено мотострелковая колонна с танковым охранением попала в засаду. Танк Каскова был подбит, он сам контужен, наводчик и механик-водитель тяжело ранены. Старший лейтенант вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь, затем ликвидировал пожар в боевом отделении. После этого, заняв место наводчика, прямым попаданием поразил огневую точку, откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по колонне. После уничтожения ещё нескольких целей орудие заклинило. Вместе с механиком он ликвидировал неисправность и до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела. 14 июня 1997 года Указом Президента России ему присвоено звание Героя РФ. Роман ШАДРИН, генерал-майор. Родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Ростовской области. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище. Во время первой Чеченской войны - командир 68-й гвардейского отдельного разведывательного батальона. Батальон под командованием Романа Шадрина отличился во время штурма Грозного (декабрь 1994 года – февраль 1995 года).В ходе штурма Грозного батальону была поставлена задача по захвату стратегически важного здания главпочтамта. Задача была выполнена с минимальными потерями. В дальнейшем, выполняя приказ по захвату центра Грозного (Президентского дворца), штурмовая группа во главе с капитаном Шадриным пробилась к гостинице «Кавказ» и в течение двух суток, находясь в окружении, отбила несколько атак боевиков и удержала захваченные позиции, тем самым вынудив «абхазский батальон» Шамиля Басаева оставить укреплённые позиции в краеведческом музее и уйти из центра города. Действия разведгруппы Шадрина обеспечили взятие Президентского дворца Д. Дудаева 19 января 1995 года.Несмотря на полученную контузию, Роман Шадрин не оставил поле боя, неоднократно первым поднимался в атаку, личным примером увлекая за собой солдат. 1 декабря 1995 года Указом Президента России ему присвоено звание Героя РФ.

Важно Во время подготовки материала ко Дню Героев Отечества (№ от 09.12.2020) журналисты «ОГ» столкнулись с неожиданной проблемой: ни в одном источнике нет полной и единой информации о Героях России, которые связаны со Свердловской областью. В связи с этим главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин во время круглого стола сообщил о планах редакции подготовить книгу, в которой будут собраны сведения о всех уральцах – Героях Советского Союза и Российской Федерации. Приглашённые на встречу герои поддержали эту инициативу и выразили готовность помочь с выпуском книги