Предупреждение о морозах на Среднем Урале продлили до 25 февраля

В ближайшие ночи столбики термометров на крайнем севере области будут опускаться до -41ºС. Фото: Нина Георгиева.

Предупреждение о морозах в Свердловской области продлили ещё на несколько дней. Спасатели просят граждан соблюдать бдительность и беречь своё здоровье.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие ночи столбики термометров на крайнем севере области будут опускаться до -41ºС. При этом на остальной территории Среднего Урала будет теплее. Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие дни ниже:

Фото: Уральский гидрометцентр

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, чтобы уберечь своё здоровье в эти дни, необходимо соблюдать следующие правила:

подбирать одежду и обувь по погоде;

детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, отказаться от прогулок при температуре ниже 20 градусов;

соблюдать меры пожарной безопасности (не использовать самодельное электрооборудование);

отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

Напомним, в регионе до вечера 21 февраля также действует предупреждение о смоге. На всей территории Среднего Урала ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.