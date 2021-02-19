Предупреждение о морозах на Среднем Урале продлили до 25 февраля

Предупреждение о морозах в Свердловской области продлили ещё на несколько дней. Спасатели просят граждан соблюдать бдительность и беречь своё здоровье.
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие ночи столбики термометров на крайнем севере области будут опускаться до -41ºС. При этом на остальной территории Среднего Урала будет теплее. Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие дни ниже:
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, чтобы уберечь своё здоровье в эти дни, необходимо соблюдать следующие правила:
- подбирать одежду и обувь по погоде;
- детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, отказаться от прогулок при температуре ниже 20 градусов;
- соблюдать меры пожарной безопасности (не использовать самодельное электрооборудование);
- отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.
В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".
Напомним, в регионе до вечера 21 февраля также действует предупреждение о смоге. На всей территории Среднего Урала ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
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