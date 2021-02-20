Герои России рассказывают о доблести, визит на Урал Марата Хуснуллина, завершился Кубок Патриарха и Международный день родного языка: самое интересное в номере «Облгазеты» за 20 февраля

Доброе утро, наши читатели! Знакомим вас со свежим выпуском «Областной газеты».

В преддверии Дня защитника Отечества «Облгазета» собрала у себя в редакции Героев России. Из-за насыщенного графика удалось собрать не всех, но трое уральцев – Олег Касков, Роман Шадрин и Игорь Родобольский – нашли время, чтобы прийти к нам в гости и поговорить о важных вещах: войне, подвигах, жизни. Разговор о славе герои замяли в силу скромности…

Екатеринбург с рабочим визитом посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым и уральским полпредом Владимиром Якушевым он проинспектировал ряд объектов.

«Звезда Урала» засияла над Красной площадью: Главный приз Кубка Патриарха по хоккею с мячом достался команде девочек из Екатеринбурга. В финальном матче наши юные уралочки взяли верх над командой, представляющей Мурманскую область, со счётом 2:1. В чём же залог успеха?

21 февраля отмечается Международный день родного языка. В нашем регионе проживают представители 41 национальности. Однако обучают на полноценной основе только татарскому, марийскому и мансийскому языкам и только лишь в нескольких школах региона. При этом действительно процветает только один из этих языков.

На еженедельной полосе «Дом. Сад. Огород» сразу несколько интересных текстов. Расскажем, к примеру, как правильно посеять на рассаду мелкие семена цветов, дадим рекомендации как выбрать цыплят и как их правильно содержать, а также – где пойти на курсы садовников. Ознакомиться с ними на сайте можно будет в ближайшие дни.