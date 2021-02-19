Евгений Куйвашев попросил Марата Хуснуллина поддержать строительство развязки по Базовому переулку

Евгений Куйвашев и Марат Хуснуллин провели двухстороннюю встречу. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину ряд проектов, требующих поддержки на федеральном уровне. В частности глава региона попросил о софинансировании строительства транспортной развязки по переулку Базовый в Екатеринбурге.

По его словам, это важный инфраструктурный проект, на реализацию которого необходимо федеральное софинансирование. Развязка на Базовом – одна из ключевых магистралей города, пропускная способность которой ограничена из-за аварийного состояния путепровода.

Губернатор также рассказал, что помощь государства понадобится после замыкания ЕКАДа, которое намечено на 2023 год. Когда это случится, по данным Евгения Куйвашева, появится острая необходимость в расширении и реконструкции старейших участков дороги на Северном полукольце.

Кроме того, губернатор обратился к вице-премьеру с просьбой о поддержке при выполнении программы расселения аварийного жилья. Сейчас в стадии строительства находятся 15 многоквартирников, предполагается начать работы ещё на 10 объектах. При этом основной объём финансирования за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предусмотрен на последних этапах реализации проекта. В связи с этим было предложено рассмотреть возможность переноса части лимитов средств фонда на более ранние сроки. Это позволит досрочно расселить более 2 тысяч человек.

Марат Хуснуллин выразил готовность поддержать озвученные предложения.

"Считаю, что большая перспектива есть по аварийному жилью. Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022, 2023 года. Что касается 2024 года, они у нас появятся только в конце этого года. На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку. Что касается дополнительных дорожных объектов, начинайте работать. Если у нас будет экономия каких-то средств для каких-то программ, мы вам эти деньги переуступим", – сказал он.

Напомним, сегодня зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил столицу Урала с рабочим визитом. Вместе с главой региона и уральским полпредом Владимиром Якушевым вице-премьер оценил строительство третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа.

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