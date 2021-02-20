Евгений Куйвашев ответил на вопросы о пробках на Широкой Речке и реновации Екатеринбурга

Евгений Куйвашев продолжает традицию отвечать на вопросы уральцев в Instagram, появившуюся с началом пандемии коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы, волнующие уральцев. Глава региона рассказал, как решается проблема с пробками на Широкой Речке, сколько свердловчан обеспечены качественной водой, а также привёл примеры реновации жилья в Екатеринбурге.

Один из екатеринбуржцев попросил губернатора разобраться с пробками на Широкой Речке и мосту на Токарей. Евгений Куйвашев признал, что расширением одной-двух улиц здесь не помочь. Необходимо развивать общественный транспорт и строить развязки.

"Развитие юго-западного направления Екатеринбурга, где сегодня строится много жилья, требует особого внимания к транспортной инфраструктуре. Коллеги из горадминистрации прорабатывают вопрос с трамвайным сообщением. Сравнительно недавно новый облик начала приобретать развязка Объездной дороги, ул. Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина", - рассказал глава Среднего Урала.

По словам губернатора, на Широкой Речке:

продолжается строительство участков на ул. Чкалова, Рябинина, Тимофеева-Раевского;

запланировано строительство ул. Чкалова от Академика Сахарова до перспективной ул. Парина;

планируется строительство второй очереди ул Тенистая: проезжая часть будет шире.

Между тем каждое утро на выезде из микрорайона образовываются многокилометровые пробки по ул. Суходольская. На остановках жители стоят уже с 6:00 и до получаса могут ждать автобусы, которые приезжают переполненными. К слову, маршрут №64 "Сады (п. Мичуринский) - Компрессорный", которым многие пользуются, чтобы добраться до работы, по планам мэрии, подлежит сокращению и отмене с 1 июля. Читайте также: дорожные пробки в Екатеринбурге – это навсегда?

Горожане также обратили внимание Евгения Куйвашева на то, что реновация жилья нужна в микрорайонах Уралмаш и Химмаш.

"Недавно был принят закон о комплексном развитии территорий. Основной его целью является предоставление регионам необходимых инструментов по обновлению городской застройки. С безусловным соблюдением жилищных и других прав жителей", - пояснил губернатор.

Он отметил, что первые примеры застройщиков уже есть: жилой квартал "Северное сияние" на Уралмаше, "Шишимская горка" на Уктусе. Хороший опыт есть и в переселении из аварийного жилья: за два года жилищные условия улучшили три тысячи человек - на четверть больше, чем планировалось.

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Уральцев также интересует, когда вода станет безопасной. Евгений Куйвашев отметил, что доля уральцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, сегодня составляет 78,3%, в городах - 82%.

"Безусловно, мы будем этот показатель наращивать. Мы вместе с коллегами из Роспотребнадзора провели серьёзный анализ, чтобы определить, где требуются первоочередные меры. И сегодня занимаемся модернизацией систем водоочистки в таких территориях, как Кировград, Верхняя Тура, Ревда, Первоуральск, Верхотурье", - рассказал глава региона.

Ранее стало известно, что Свердловская область возглавила антирейтинг регионов по уровню загрязнения воды. Областные власти уже заявили, что в ближайшие три года современные системы очистки бытовых сточных вод заработают ещё в 12 муниципалитетах.