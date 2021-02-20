Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19

Всего с начала 2021 года жертвами вируса стали 783 свердловчанина. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области задокументировали смерти ещё 11 человек с подтверждённым коронавирусом. COVID-19 стал причиной смерти уже 2 292 уральцев.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 13 скончавшихся. Всего с начала 2021 года жертвами вируса стали 783 свердловчанина.

В России за последние 24 часа насчитали 480 новых жертв заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни почти 83 тысячи россиян.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 219 случаев коронавируса. Это на три случая больше, чем сутками ранее. 307 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.