В ПФР рассказали о сроках доставки пенсий в праздники

На дом выплаты также могут принести досрочно. Фото: Владимир Мартьянов.

Жителям Свердловской области сообщили о датах доставки пенсии и других соцвыплат в период праздничных выходных. На банковскую карту или счёт денежные средства начнут поступать уже сегодня, 20 февраля.

"Поскольку день перечисления 23 февраля приходится на праздничный, то выплата денежных средств будет осуществлена 20 февраля", ‒ сообщает пресс-служба ОПФР по Свердловской области.

Отмечается, что на дом выплаты также могут принести досрочно, но не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии по графику. Это касается получателей, которые выбрали организацию, осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи или другая организация).

Более подробную информацию можно получить у специалистов Отделения ПФР по Свердловской области, позвонив по номеру: (343) 257-74-02. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный). Единый телефон горячей линии Почты России: 8 800 1 000 000.

Читайте также:

Почта России опубликовала график работы в праздники.