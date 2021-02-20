Салют в честь 23 февраля запустят в ЦПКиО Екатеринбурга

Салют стартует в 21:00 23 февраля в ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге завершены приготовления к салюту в честь Дня защитника Отечества. Праздничные залпы отгремят на территории ЦПКиО им. Маяковского.

Салют в честь 23 февраля стартует в 21:00. В общей сложности раритетные пушки ЗИС-3 произведут 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Кроме того, небо над уральской столицей расцветят фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль» и «Вега», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, накануне на полигоне «Свердловский» военнослужащие провели репетицию праздничного салюта. Артиллеристы отработали слаженность действий и синхронность выстрелов.

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её «Зося» – за послушность и надёжность. А вот солдаты вермахта – «трещоткой» – за высокую скорострельность и характерный звук.

Добавим, в прошлом году салют в честь Дня защитника Отечества также прогремел в ЦПКиО им. Маяковского.