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Общество
20 февраля 2021, 14:43

Свердловчан предупредили о возможных помехах на телеэкранах

пульт от телевизора

Помехи на телеэкранах будут отмечаться с 22 февраля по 8 марта. Фото: Алексей Кунилов.

Жителей Свердловской области предупредили о возможных помехах на телеэкранах. Зависания или отсутствие картинки связаны с весенней интерференцией.

Явление, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал, продлится в регионе с 22 февраля по 8 марта. Изображение будет не стабильно в дневное время ‒ с 13:37 до 14:23. Посмотреть праздничные программы, посвящённые Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, может оказаться не так-то просто.

Однако, как сообщает департамент информолитики Свердловской области со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения.

Солнечная интерференция происходит дважды в год ‒ весной и осенью. Это связано с вращением Земли вокруг солнца и наклоном земной оси.

Добавим, осенью 2020 года ухудшения качества видеосигнала отмечалось в период с 4 по 20 октября.

Областная газета Свердловской области

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