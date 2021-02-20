За подарками к 23 февраля на ярмарку: публикуем список свердловских городов, где появятся торговые палатки

Торговые ряды будут развёрнуты в более чем десяти муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

В праздничные выходные в городах Свердловской области пройдут ярмарки. Это хорошая возможность приобрести своему мужчине подарок на 23 февраля. Со списком вещей, которые дарить нельзя, можно ознакомиться тут.

"Областная газета" в очередной раз рассказывает, где именно появятся торговые палатки с продовольственными и непродовольственными товарами. Для этого издание ознакомилось с планом проведения ярмарок, размещённом на сайте регионального министерстве АПК.

В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в более чем десяти муниципалитетах:

Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Шварца, 17 (21 февраля с 10:00 до 20:00);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Шварца, 17 (21 февраля с 10:00 до 20:00); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная ярмарка (21 февраля);

(ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная ярмарка (21 февраля); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (21 февраля);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (21 февраля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно); Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (20-23 февраля);

(ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (20-23 февраля); посёлок Баранчинский (ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (21 февраля);

(ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (21 февраля); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (21 февраля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (21 февраля); посёлок Рефтинский (в районе ул. Молодёжная, 1) – сельскохозяйственная ярмарка (21 февраля);

(в районе ул. Молодёжная, 1) – сельскохозяйственная ярмарка (21 февраля); Верхняя Салда (ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (21-22 февраля);

(ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (21-22 февраля); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00); Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье) и на ул. Калинина, 47 21 февраля;

(на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье) и на ул. Калинина, 47 21 февраля; Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Ранее власти Екатеринбурга заявили, что планируют освежить главную ярмарочную площадку города. Сейчас идёт разработка брендбука. Подробнее об этом читайте тут.

Добавим, Правительство России рекомендовало регионам оказать содействие в работе розничных рынков и ярмарок. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнялось, что места с наиболее высокой проходимостью необходимо отдать тем, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.