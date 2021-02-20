На несанкционированных акциях 23 и 31 января в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле задержали 11 подростков

Несанкционированные акции прошли по всей стране 23 и 31 января. Фото: Галина Соловьёва.

С несогласованных митингов, прошедших в российских городах в конце января, в отделения полиции были доставлены 11 подростков из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В отношении девяти из них составлены административные протоколы за участие в несанкционированных публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

В связи с этим руководство ГУ МВД России по Свердловской области направило письма председателю областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову, министру образования и молодёжной политики региона Юрию Биктуганову, декану факультета среднего профессионального образования УрГАУ Павлу Шаравьеву, а также директорам школ, учащимися которых являются задержанные подростки. В рекомендациях говорится о необходимости "повышения уровня культуры безопасности учащихся образовательных организаций и предупреждения вовлечения их в деструктивную деятельность", рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли 23 и 31 января. Десятки участников этих мероприятий были задержаны, в отношении некоторых были возбуждены уголовные дела.