Свердловские энергетики перешли на особый режим работы

Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Фото: Алексей Кунилов

В праздничные дни с 21 по 23 февраля свердловские энергетики будут работать в особом режиме. Специалисты приняли меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период.

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», для обеспечения надёжного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей в усиленный режим переведены производственные объекты филиала и Екатеринбургской теплосетевой компании. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками.

Бригады линейного персонала будут нести круглосуточное дежурство согласно утверждённому графику, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения.

Также определён порядок взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий.

Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад. В общей сложности, в филиале будут нести круглосуточное дежурство 8 аварийно-восстановительных бригад (32 человека) и 16 единиц специальной техники.