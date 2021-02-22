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22 февраля 2021, 14:19

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

В прошлый раз церемония прошла 1 декабря, в честь 124-й годовщины со дня рождения выдающегося полководца.

В прошлый раз церемония прошла 1 декабря, в честь 124-й годовщины со дня рождения выдающегося полководца. Фото: Павел Ворожцов

В канун Дня защитника Отечества жители Екатеринбурга возложили цветы к памятнику полководца Георгия Жукова. В этом году отмечается 125 лет со дня рождения маршала.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в торжественной церемонии, которая состоялась 22 февраля, приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Александр Калиберда, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, и командование Центрального военного округа.

Также цветы к монументу возложили сотрудники силовых ведомств региона, курсанты и ученики военных училищ и кадетских школ, представители ветеранских и общественных организаций.

Напомним, памятник Георгию Жукову открыли в Екатеринбурге в 1995 году. Возложение цветов к монументу проходит несколько раз в год: в прошлый раз церемония прошла 1 декабря, в честь 124-й годовщины со дня рождения выдающегося полководца. До этого церемония проводилась в преддверии Дня Победы.

Областная газета Свердловской области

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