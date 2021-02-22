В России утвердили правила предоставления субсидий на издание социально значимой литературы

Книги могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры или пропагандировать ЗОЖ. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на издание социально значимой литературы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ, в котором прописаны правила и условия предоставления господдержки, опубликован на сайте кабмина. Отмечается, что финансирование такого рода деятельности ведётся в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Согласно постановлению, с 2021 года проведением конкурсного отбора издательств и предоставлением финансирования занимается Минцифры. Ранее этот функционал осуществляла Роспечать.

Субсидии можно получить на издание новой литературы, которая отсутствует на российском книжном рынке. Эта продукция должна быть актуальной, оригинальной и иметь социальную направленность. Книги могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения или пропагандировать здоровый образ жизни.

На государственную поддержку смогут рассчитывать предприятия, работающие не менее года. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подготовить пакет документов. В том числе смету планируемых затрат на полиграфические материалы и услуги, выписку из единого реестра юридических лиц, а также копии прав на использование и распространение произведения.