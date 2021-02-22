В дома жителей Качканара вернулся газ

Газоснабжение потребителей полностью восстановлено. Фото: Алексей Кунилов

В Качканаре завершены работы на месте порыва газопровода. Газоснабжение потребителей полностью восстановлено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, аварийно-восстановительные работы в Качканаре завершились в 16:40. Сейчас все жители города получают голубое топливо в нормальном режиме.

Напомним, сообщение о прорыве газопровода, расположенного в 7 км юго-восточнее от Качканара, поступило в экстренные службы накануне вечером, около 18:00. В результате происшествия никто не пострадал, однако под отключение газоснабжения попал 141 многоквартирный дом.

Пожар, возникший на газопроводе, был ликвидирован спустя 50 минут после его начала. Помимо многоквартирных домов, без газа временно оставался 961 дом в частном секторе. Котельную, обеспечивающую город, оперативно перевели на мазут, благодаря этому тепло многоквартирных домах было.

Всего без газа для приготовления пищи оставались 10,5 тысячи квартир. На аварийную ситуацию оперативно отреагировали свердловские власти: губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе и по обеспечению оставшихся без голубого топлива жителей округа всем необходимым.