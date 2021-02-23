В России не планируют приостанавливать полёты на Boeing 777

Российские авиакомпании используют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B. Фото: Евгения Скачкова

Федеральное агентство воздушного транспорта отреагировало на рекомендации компании Boeing приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777. В России используются самолёты с другим двигателем, поэтому приостановка эксплуатации воздушных судов не планируется.

В ведомстве сообщили, что российские авиакомпании используют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B.

«В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями», - приводит сообщение Росавиации «Российская газета».

Напомним, накануне авиакомпания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Поводом стал инцидент с аналогичным воздушным судном авиакомпании United Airlines в небе на Денвером 21 февраля.

У лайнера Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) летевшего из Денвера в Гонолулу во время полёта отказал двигатель. Самолёт безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки воздушного судна рухнула рядом с жилыми домами.

В Росавиации отметили, что отказавший двигатель находился в эксплуатации более 25 лет - с 29 сентября 1995 года. К моменту разрушения он наработал около 37 тысяч лётных часов.

На сегодняшний день во всём мире авиакомпании эксплуатируют 59 воздушных судов данной модификации.