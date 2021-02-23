В России хотят расширить список оснований для досрочного выхода на пенсию

Периоды когда сотрудников отправляют на обучение, необходимое для дальнейшей работы, сейчас в общий стаж не включаются. Фото: Владимир Мартьянов

В России могут изменить правила и порядок расчёта трудового стажа для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минтруд.

Как сообщает «Российская газета», проект вносит изменения в перечень работ, производств, профессий, должностей, специальностей и организаций для которых страховая пенсия по старости может назначаться досрочно.

В частности, документом предлагается включать в списки оснований, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которые являются условием выполнения определённых видов деятельности.

Отмечается, что во время такого обучения работники, как правило, отсутствуют на рабочих местах, однако должности за ними сохраняются, равно как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

На сегодняшний день на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в некоторых профессиях, должностях или на производствах. В том числе, речь идёт о врачах, учителях и работниках общественного транспорта.

В трудовой стаж засчитывается работа в течение полного рабочего дня, за которую уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособий во время временной нетрудоспособности и ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска.

При этом, периоды когда сотрудников отправляют на обучение, необходимое для дальнейшей работы, сейчас в общий стаж не включаются. При этом участились случаи, когда работники обращаются в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Как правило, суды встают на сторону работников.

По данным Минтруда, с 1 января 2014 по 1 октября 2020 год судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР. 91% из них удовлетворено (221 906).

Отмечается, что в случае, если документ будет принят, люди смогут быстрее выходить на пенсию. Пенсионный фонд при этом сохранит средства на судебных издержках.