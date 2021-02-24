Через 1,5 недели будет снова сокращённая неделя - она начнётся со вторника. Фото: Павел Ворожцов

После трёхдневных выходных для россиян наступила трёхдневная рабочая неделя. Она продлится с 24 по 26 февраля.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Прошлая рабочая неделя была самой длинной в 2021 году - почти вся страна работала с понедельника по субботу.

Следующая рабочая неделя уже будет обычной - пятидневной. Затем жителей России ждут снова трёхдневные выходные (с 6 по 8 марта) в связи с празднованием Международного женского дня. То есть через 1,5 недели будет снова сокращённая неделя - она начнётся со вторника.

Напомним, что трёхдневная рабочая неделя будет также в ноябре.

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