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24 февраля 2021, 12:11

Непогода внесла корректировки в движение общественного транспорта Екатеринбурга

горожане ждут общественный транспорт

В 30-градусные морозы общественный транспорт не спешил в пассажирам. Фото: Галина Соловьёва.

Первый рабочий день на неделе стал настоящим испытанием для екатеринбуржцев. Непогода – 30-градусные морозы и сильный ветер – внесла корректировки в движение общественного транспорта.

Автолюбители, которые столкнулись с проблемой завести машину в мороз, присоединились к тем, кто был вынужден ждать автобус или трамвай на холодных остановках. Однако общественный транспорт не спешил к пассажирам. О задержках в расписании нам сообщали читатели.

В пресс-службе мэрии "Областной газете" сообщили, что из-за погодных условий есть отставания от графика движения. Изданию уточнили, что утром был зафиксирован обрыв трамвайных проводов на перекрёстке Ленина – Луначарского. Трамваи не ходили примерно час. Однако сейчас движение уже восстановлено.

В ЕМУП "Гортранс" нам рассказали, что на линию вышло большинство автобусов. При этом из-за непогоды есть небольшие опоздания.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас в городе отмечаются 3-балльные заторы.

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