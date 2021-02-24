Первое метро на Урале, последнее в СССР

Организаторами выставки стали Екатеринбургский метрополитен и Музей первого Президента России Б.Н. Ельцина Фото: Галина Соловьева

На станции «Площадь 1905 года» Екатеринбургского метрополитена открылась выставка архивных фотографий и документов «Время в пути», посвящённая 30-летию запуска первой и пока единственной на Урале подземки. Юбилей совпал с другой значимой для города датой — 90-летием со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина. Именно при нём в 1979 году, когда Борис Николаевич занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС, началось строительство последнего в Советском Союзе метро.

Подземка всегда притягивала людей своей таинственностью, красотой и скоростью. Пересекаешь турникет — и попадаешь в другую реальность, которая молниеносно перемещает тебя сквозь толщу земли из одного конца города в другой. Жители Свердловска ждали появления метро с 1967 года, когда город стал миллионником — подземку строили лишь в крупнейших агломерациях СССР. Но прежде чем приступить к её прокладке, прошло 12 лет: разрешение на строительство метрополитена Борис Ельцин получил только после личной встречи с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

– Метро в нашем городе появилось благодаря напору и стойкости Бориса Николаевича, – сказала на открытии выставки министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Оно было дорогим во всех смыслах: на планшетах с архивными фотографиями можно увидеть, как тяжело пробивались проходчики и сколько стоило строительство одной станции. Это удивительная история, в том числе и про нашего земляка, знаменитого музыканта Вячеслава Бутусова, который после окончания Свердловского архитектурного института проектировал внешний облик метрополитена и начертил буквы «Уралмаш», которые мы можем увидеть при входе на эту станцию.

Строительство метро и вправду было непростым. Уральцев спасал опыт: большинство рабочих и инженеров имели за плечами не один год подземных работ, а у каждого шестого стаж составлял более пяти лет. По словам проходчика Владимира Петрова, который 13 лет трудился на прокладке и облицовке подземки, виной всему были горные породы и сложные геологические условия, а под городским прудом проблемы доставляла ещё и вода. В день метростроевцы углублялись всего на один метр, работая в три смены по восемь часов: в то же самое время ленинградские горняки проходили в среднем по 10 метров в сутки, но через глину, а не камень.

– Те, кто родился в 90-е годы, думают, что метро в городе было здесь всегда, – отметил первый директор Екатеринбургского метрополитена Иван Титов. – Когда мы запускали движение 26 апреля 1991 года, на улице было 28 градусов тепла. Все ходили раздетые и радостные: вместе с весной в Свердловск пришло и метро.

До переезда в Москву в 1985 году Борис Ельцин регулярно следил за ходом строительства подземки. В частных коллекциях уральских фотографов Александра Жесткова, Владимира Якубова, Анатолия Семехина и Владимира Казакова, который в 90-е работал в «Облгазете», сохранились редкие кадры того, как Борис Николаевич стоит в одном ряду с метростроевцами в резиновых сапогах или знакомится с эскизами будущих станций вместе с членом Политбюро ЦК КПСС Андреем Кириленко.

– Несмотря на то, что Ельцин лично курировал строительство метрополитена, он уехал из Свердловска в Москву, когда метро ещё не было построено, – сказал директор Музея первого Президента России Б.Н. Ельцина Олег Лутохин. – Впервые он спустился в подземку в феврале 1996 года вместе с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Символично, что это произошло 25 лет назад.

Выставка на станции «Площадь 1905 года» будет работать до 31 марта, потом экспозиция переедет на станцию «Уральская». Чтобы познакомиться с архивными документами, достаточно просто спуститься в метро. Сотрудники музея Ельцина будут проводить экскурсии для всех желающих.

В экспозиции представлены несколько десятков фотографий и выдержки из архивных документов, посвящённых ходу строительства метро Фото: Галина Соловьева

Выставка «Время в пути» будет работать на станции «Площадь 1905 года» до 31 марта Фото: Галина Соловьева

Бывший сотрудник «Облгазеты» Владимир Казаков показывает архивные снимки из коллекций уральских фотографов Фото: Галина Соловьева

Появление подземки в Екатеринбурге – личная заслуга Бориса Ельцина Фото: Галина Соловьева