Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам

Штрафы увеличелись за однократное и повторное неповиновение силовикам. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение штрафов за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах. Подписанным законом также ужесточается ответственность за нарушение порядка финансирования акций.

Изменения внесены в КоАП РФ. Согласно документу, штраф для граждан за неподчинение силовикам составит 2–4 тысячи рублей. Сейчас россиянам назначают от 500 до 1000 рублей. Вводится возможность назначения наказания в виде обязательных работ от 40 до 120 часов. Арестовывать за неповиновение полиции, военнослужащим, Росгвардии по-прежнему будут не более чем на 15 суток.

За повторное такое нарушение или воспрепятствование деятельности силовиков, в том числе на митингах, штрафы увеличиваются с 5 тысяч рублей до 10-20 тысяч (для граждан), с 10–20 тысяч до 20–40 тысяч (для должностных лиц), с 50–100 тысяч до 70–200 тысяч (для юрлиц). Кроме того, нарушителям может грозить арест до 30 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Кроме того, ужесточается ответственность за нарушения при финансировании массовых акций. В ст. 20.2 КоАП появились две дополнительных части – 9 и 10, по которым гражданам будут назначать штрафы от 10 до 20 тысяч, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч, юрлицам – от 70 до 200 тысяч. Норма касается нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, порядка возврата и перечисления средств в доход государства. Перечисление средств на проведение митинга не имеющим на это права лицом повлечёт штраф для граждан в 10–15 тысяч, для должностных лиц – 15–30 тысяч, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.