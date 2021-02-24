Умное барахло

"Красная бурда" представляет: новейшие гаджеты и технологии, которые уже завтра взорвут мировой рынок.

Утюг, работающий от тепла рук.

Караоке-пластырь. Наклеивается на рот и поёт песни любого исполнителя с точностью до 100 %.

«Умная» шапка-ушанка. Шапка сама регулирует длину наушников в зависимости от температуры – от режима ушанки до режима пилотки.

Носовой микрофонарик. Пучок света из ноздрей – это не только удобно, но и красиво.

Квадракоптер с липкой лентой для мух, к тому же стреляющий радиоволнами в комаров. Он же пригоден для опыления огурцов и помидоров, окучивания картофеля (квадрокоптер с плугом), расстрела колорадских и прочих жуков.

«Умное» полотенце с системой распознавания «ноги-голова».

«Умное» одеяло с функцией почёсывания.

«Умный» топор для измерения спёртости воздуха (буквально повисает в несвежем воздухе).

«Умные» вилы для письма по воде.

Рояль, напечатанный на 3D-принтере, будет выглядеть и звучать точь-в-точь как настоящий «Стейнвей». Надо лишь поднять на нужный этаж специальный 3D-принтер, который весит полторы тонны, и всё!

«Умные» нарукавники для плавания. Посылают в мышцы рук электрические импульсы таким образом, что руки пловца дёргаются выбранным стилем (кроль, брасс и т. п.).

3D-принтер, печатающий 3D-принтеры.

Дрова с музыкой (медиа-дрова). Горят и играют. Разумеется, они тоже печатаются на 3D-принтере.

«Умная» полицейская дубинка. Больно бьёт только нарушителей правопорядка. В случае если удар достаётся законопослушному гражданину, дубинка становится мягкой и нежной. Но в обоих случаях она берёт пробы ДНК и сразу же «пробивает» человека по встроенной базе.

«Умные» носки с пара-магнитными свойствами: одинаковые – притягиваются, разные – отталкиваются, и таким образом пары одинаковых носков образуются автоматически.

Резинка от трусов – будильник, с памятью на шесть часов.

Смарт-пули, которые при попадании в мирного жителя превращаются в витаминки.

«Умная» (и тоже витаминная) бомба.

Многоцелевой «умный» веник – и для подметания, и для бани (причём во множестве вариантов – дуб, берёза, ель и т. д.), и для романтики (букет).

«Умные» фалды для фраков пианистов, которые не надо откидывать, они сами поднимаются.

«Умная» крупа. Превращается в гречку или перловку, меняя форму и вкус в зависимости от желания человека.

«Умная» мясорубка с реверсом, которая способна превращать фарш обратно в мясо.

3D-мясорубка, печатающая пельмени.

Супермультиваркожарка. В неё надо загрузить сырые немытые продукты, прочесть супермультиваркожарке вслух рецепт и ждать.

«Умные» бактерии для холодильника, которые после 18 часов запускают процесс гниения продуктов, а утром – регенерацию.

Растительные автомобили, использующие эффект фотосинтеза (солнечная энергия + углекислый газ + вода дают рост размеров авто + кислород + приятный запах и шелест при езде).

По-настоящему «умные» учебники, которые могут сами сдавать ЕГЭ.

Носилки на воздушной подушке или на квадрокоптере, которые можно носить одному человеку и даже одной рукой.

Принтер, который печатает чистый воздух и воду, а также излучает солнечный свет.

Регулируемый лазерный фонарик, с помощью которого можно подсветить замочную скважину в темноте, а при необходимости этим же лазером вырезать замок целиком.

«Умная» пища, с которой можно будет поговорить на различные темы перед ужином. А в процессе приготовления такая пища будет кричать из сковородки: «Подбавь газку! Добавь лука! Закрой крышку! А-а, хорошо! Ещё пара минут – и я готова!»

Технология персонального оволошения. В зависимости от желания человека подкожный смарт-слой выдвигает или задвигает на нужную длину волосы нужного цвета и курчавости. Причём на том участке кожи, где нужно.

«Умный» клей. Если его понюхать, то можно увидеть научно-популярный фильм или прослушать интересную лекцию.

Опубликовано в №32 от 25.02.2021