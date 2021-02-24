Грузия открывается для российских туристов

Расширен список стран, с которыми Грузия возобновляет авиасообщение. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с 1 марта страна открывает авиасообщение с Россией. Туристам понадобятся отрицательные тесты на коронавирус.

Сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.

"Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия", - передаёт ТАСС слова Ираклия Гарибашвили.

Напомним, что премьер-министром страны он стал в феврале. Ираклий Гарибашвили уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах. Ранее парламент выразил доверие новому правительству страны.

Грузия начала принимать иностранных туристов с 1 февраля. До 1 марта россияне могут попать в эту страну только со справкой о прохождении полного курса вакцинации.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось с лета 2019 года в связи с протестами в Тбилиси. Российские туристы летали туда через другие страны.