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Общество
24 февраля 2021, 16:55

Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии

экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов

Решением суда Маркелову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: сайт СКР.

В Нижнем Новгороде суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки. Ему также назначен штраф в размере 235 млн рублей.

Ранее стало известно, что Леонид Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову 235 млн рублей в качестве взятки от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская». В обмен на получение денег экс-глава республики обещал покровительство и содействие при имущественной выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе СКР, для установления всех обстоятельств содеянного Маркеловым и его соучастниками была проведена проверка, опрошено свыше 200 свидетелей. Объём уголовного дела составил более 200 томов. На движимое и недвижимое имущество, в том числе квартиры и офисы в Москве и республике, экс-главы Марий Эл был наложен арест.

Решением суда Маркелову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также лишён права занимать должности в органах госвласти сроком на три года.

Его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, как фигурант дела, приговорена к 3,5 годам лишения свободы. Наталье Кожановой назначено 8 лет лишения свободы и штраф в размере более 235 млн рублей.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки; злоупотребление должностными полномочиями;  незаконное хранение боеприпасов; посредничество во взяточничестве)", – говорится в сообщении следственного комитета.

Леонид Маркелов руководил Республикой Марий Эл с 2001 года. Президент России Владимир Путин принял его отставку в апреле 2017 года. С должности экс-глава был уволен с формулировкой "по собственному желанию".

Областная газета Свердловской области

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