История – по крупицам

Дом в переулке Коротком, где жили родители первого Президента. Фото: Алексей Кунилов

В стратегии развития туризма Свердловской области до 2035 года всего один раз упоминается родина первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина – село Бутка Талицкого района. Гора Белая, для сравнения, прописана в документе 37 раз. У Бутки есть всё, чтобы привлекать туристов, но пока территория остаётся неосвоенной. Почему?

Практически во всех городах и сёлах, где рождались руководители государств и республик, этот факт используют как стартовую ступеньку для развития туризма. В деревне Аняково, ставшей родиной первого президента (а ныне – государственного советника) Татарстана Минтимера Шаймиева, в прошлом году открыли «шаймиевский» парк с бюстом политика. А рядом с парком открыт дом-музей его отца.

В Самарканде открылся музей в родительском доме первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. А в белорусском городе Мотоль местный предприниматель выкупил под музей дом, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман.

Село Бутка Талицкого района пока ждёт звёздного часа. В канун 1 февраля (день рождения Ельцина) туда традиционно приезжают журналисты (в этом году жители насчитали по меньшей мере четыре съёмочные группы). А вот туристы посещают Бутку редко. Года три тому назад Ельцин Центр запускал автобусные экскурсии «На родину первого президента», но сейчас они приостановлены.

В поисках музея

Первое, что вы увидите на въезде в село – билборд со словами «Добро пожаловать на родину Бориса Ельцина, первого Президента России!». Родился он в доме на улице Трудящихся, но куда больше известен бревенчатый домик в переулке Коротком, где семья Ельциных прожила с 1962 по 1972 год. Таблички на нём нет и, скорее всего, не будет: хозяева дома, уставшие от любопытства корреспондентов, сегодня стараются не привлекать к себе внимания.

Туристическая программа-минимум – прогулка по улице Ельцина (это первая в России улица, названная в честь президента, до 2007 года носила имя Карла Маркса). На здании гастронома, рядом с центральным сквером, висит мемориальная доска из чёрного мрамора с портретом Бориса Николаевича и его знаменитой фразой: «В жизни своей я сделал главное. Россия никогда не вернётся в прошлое. Россия будет двигаться только вперед!».

Остальное приходится искать по крупицам. Музейные экспозиции размещены в учреждениях. Первая – в сельской библиотеке: там хранятся архивные снимки и подборка книг. Вторая – в фойе местного досугового центра. Как рассказала руководитель учреждения Татьяна Труфанова, стенды с фотографиями и мультимедийную систему с документальными фильмами о жизни Ельцина в прошлом году подарил историк, бессменный руководитель Уральского центра Ельцина Анатолий Кириллов. Раньше эти экспонаты размещались в Екатеринбурге.

В школьном музее «ельцинскую» экспозицию увидеть пока не получится: помещение временно отдали под учебный класс, и все экспонаты (книги, фотографии, бюст Бориса Ельцина) упаковали в коробки.

– О музее мечтаем давно. Ельцин Центр готов помочь с экспозициями, но нужно подходящее помещение, – объясняет глава Буткинской сельской управы Светлана Казакова. – Пока единственный вариант – объединить музыкальное и художественное отделения детской школы искусств в одном здании, а освободившееся помещение отдать под музей. Но средств на это нет.

Где взять деньги?

Для своего статуса село обладает достаточно развитой инфраструктурой. Пять лет назад на областные средства капитально отремонтировали здание досугового центра. Три года назад – здание библиотеки. В прошлом году приобрели мобильную сцену для проведения концертов и обновили обелиск, построенный в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нынче запланирован капитальный ремонт дороги на улице Кирова – на него выделили 45 миллионов рублей (из них 23 миллиона – из областного бюджета, остальные – средства местного бюджета).

Но объединить усилия и создать полноценную туристскую инфраструктуру, которая позволила бы удовлетворить любопытство гостей и дать полную информацию о малой родине Бориса Ельцина без постоянных расспросов жителей, пока не удаётся.

Как объясняет глава Талицкого городского округа Александр Толкачёв, всё упирается в деньги. Ранее «Облгазета» рассказывала о селе Ницинском Ирбитского района, где отремонтировать здание центра ремёсел удалось только после обращения к губернатору Евгению Куйвашеву. Разбить парк, сравнимый с парком Шаймиева в Татарстане, наверное, можно было в рамках программы по созданию комфортной городской среды, но Бутка, к сожалению, не является ни городом, ни историческим поселением.

– Бутка может быть интересна жителям нашего и соседних регионов, но на массовое паломничество вряд ли стоит рассчитывать, – резюмирует исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Тем не менее поселковый музей или объект показа, связанный с личностью Бориса Ельцина, вполне может стать изюминкой района. Если дополнительно развивать другие виды туризма – рекреационный, приключенческий и средства размещения – например, открыть мини-отель. В том числе и в соседних районах. Как показывает общемировая практика, это перспективное направление. Но нужен комплексный подход и поддержка со стороны региональных властей: муниципалитетам не хватает финансовых возможностей и зачастую – знаний о том, как эффективно развивать территорию и взаимодействовать с туристским сектором.

Справка «ОГ» По официальной версии, название села связано с тюркским словом butka – каша, грязь, болото. На заметку В Бутке мечтают возродить традиции ковроткачества. Местная ковровая фабрика закрылась в 2004 году. Цеха опустели, заводские станки распродали на металлолом. Но многие материалы удалось сохранить. Среди них – бумажные схемы, нитки, образцы ковров. Два таких ковра – с портретом Бориса Ельцина и изображением его родительского дома – можно увидеть в сельской управе. Но главное – в селе есть мастерицы с более чем 20-летним стажем работы на фабрике, готовые передать свои умения молодому поколению. Экспозиция, посвящённая работе фабрики, могла бы стать ещё одной частью сельского музея.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Одна из «ельцинских» экспозиций – в здании культурно-досугового центра Фото: Алексей Кунилов

Первая в России улица Ельцина появилась именно в Бутке Фото: Алексей Кунилов

Памятная табличка украшает здание магазина, построенное отцом Бориса Николаевича Фото: Алексей Кунилов

Памятник офицеру Александру Пузанову у здания библиотеки Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В Буткинской сельской библиотеке – 2300 читателей. За журналами пришла постоянная читательница Фаина Торопова. Всего в селе живёт чуть больше 4 тысяч человек Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Один из знаменитых буткинских ковров с портретом Ельцина можно увидеть в кабинете начальника сельской управы Светланы Казаковой Фото: Алексей Кунилов

Выписка из домовой книги об убытии Ельциных из Бутки Фото: Алексей Кунилов

Наследие ковровой фабрики Фото: Алексей Кунилов

Подборка книг, посвящённых Ельцину, в кабинете главы сельской управы Фото: Алексей Кунилов

Артефакты были найдены во время ремонта Буткинской сельской управы Фото: Алексей Кунилов

И ещё одна находка для музея – бутылочки со штемпельной краской. Производство – Молсоблхимпромсоюз Фото: Алексей Кунилов