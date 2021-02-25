Морозы на Урале и родина Ельцина: обзор номера за 25 февраля

Доброе утро! В сегодняшнем номере «Областной газеты» читайте, до чего уральцев довели морозы, чем живёт малая родина Ельцина - село Бутка, и каковы шансы у Екатеринбурга стать городом федерального значения.

На этой неделе в Свердловской области в очередной раз ударили морозы. В Екатеринбурге к ним оказались не готовы: на тротуарах – гололёд, а на проезжей части – коллапс с транспортом. Разбираемся, почему так получилось.

Российский футбол возвращается после зимней спячки. Семью матчами 1/8 финала Кубка России отечественные клубы возобновили сезон 2020/2021. Да, здесь нет опечатки: состоялись только семь матчей из восьми запланированных. Одной из двух команд, которая не провела свою встречу, стал екатеринбургский «Урал». Виновата снова погода.

В Екатеринбургской городской думе выступил депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников. Во время встречи Во время встречи депутат гордумы Александр Колесников заговорил о возможности присвоить Екатеринбургу статуса города федерального значения. Павел Крашенинников оценил перспективы.

У села Бутка есть хороший козырь для привлечения туристов – там родился первый Президент России Борис Николаевич Ельцин. Тем не менее территория остаётся неосвоенной. Корреспондент «Областной газеты» съездила в Бутку, чтобы узнать, чем живёт село.