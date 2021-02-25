Сыгравший "Холопа" сербский актёр Милош Бикович получил российское гражданство

Комедия Клима Шипенко "Холоп", в которой Милош Бикович сыграл главную роль, вышла на экраны больше года назад. Фото: кадр из фильма "Холоп"

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Сербский актёр Милош Бикович принят в гражданство РФ.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии", - говорится в тексте документа.

Комедия Клима Шипенко "Холоп", в которой Милош Бикович сыграл главную роль, вышла на экраны больше года назад. Фильм побил рекорды в российском прокате.

"Областная газета" разбиралась, чем так сильно приглянулся зрителям "Холоп".

Милош Бикович сыграл роль московского мажора Гриши, который проводит вечера в дорогих клубах, домой ездит на дорогих машинах. Даёт деньги, а когда не получается – его "отмазывает" влиятельный и богатый папа (Александр Самойленко). В итоге после очередной выходки своего сына он решает поменять его жизнь. На помощь приходит подруга-режиссёр (Мария Миронова) и её знакомый психолог (Иван Охлобыстин). Они предлагают поместить Гришу в декорации XIX века, сделать обычным конюхом и по полной перевоспитать старорусскими методами…

Затем Милош Бикович предстал перед зрителями в роли Муслима Магамаева.