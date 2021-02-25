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25 февраля 2021, 11:29

Фёдор Конюхов показал, на чём будет пересекать Тихий океан в этом году

Маршрут пересечения Тихого океана в 2021 году

Путешествие будет проходить в течение 100-120 дней. Фото: сайт Фёдора Конюхова

Фёдор Конюхов собирается совершить первый одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. Путешественник стартует в декабре 2021 года в Чили. 

Фёдор Конюхов уже представил катамаран NOVA, на котором поплывёт. Его длина составит 11 метров, ширина - 7 метров, вес - 2,2 тонны. Он будет оборудован электрическими моторами и солнечными модулями. Спроектировал плавсредство британский дизайнер Фил Моррисон, который ранее проектировал все три вёсельные лодки для Фёдора Конюхова (УРАЛАЗ, ТУРГОЯК и АКРОС).

"В декабре 2021 г. запланировано пересечение Тихого океана по маршруту: Чили – Австралия, протяжённостью около 9 000 морских миль. Время в пути 100-120 дней", - сообщается на сайте путешественника.

В ходе плавания Фёдор Конюхов будет также проводить ежедневный экомониторинг загрязнения океана микропластиком. Второй этап экспедиции на катамаране запланирован на 2022 год - плавание пройдёт в Атлантическом океане. В 2022 году путешественник планирует также совершить беспосадочный кругосветный перелёт на энергии солнца "Альбатрос".

В 2019 году "Областная газета" подробно рассказывала о деталях кругосветного перехода Фёдора Конюхова на вёсельной лодке в Южном полушарии. По его возвращении из экспедиции журналисты "ОГ" побывале в месте силы путешественника.

Проект катамарана. Фото: сайт Фёдора Конюхова

Областная газета Свердловской области

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