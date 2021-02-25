Утверждён глава общественного совета «Городской среды» в Свердловской области

Николай Смирнягин принимал активное участие в реализации партпроекта. Фото: Павел Ворожцов

Президиум регионального политсовета «Единой России» назначил председателя общественного совета партпроекта «Городская среда». Им стал депутат гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин.

По словам координатора партийного проекта «Городская среда» в Свердловской области Валентина Лаппо, в 2020 году Николай Смирнягин как депутат Екатеринбургской городской Думы, закреплённый за объектами благоустройства, принимал активное участие в реализации партпроекта.

Задачи партийного проекта на 2021 года будут поставлены в начале марта, когда пройдёт заседание обновлённого общественного совета.

Напомним, в 2021 году в Свердловской области благоустроят 45 общественных территорий и 22 двора в 41 муниципалитете региона. В общей сложности на обновление всех 67 объектов выделено 1,8 млрд рублей.

«Одной из важнейших задач проекта «Городская среда» остаётся контроль за ходом благоустройства. Помимо депутатов «Единой России», за каждым объектом мы закрепим членов общественного совета партпроекта, которые сразу же после закрепления приступят к мониторингу», – рассказал Валентин Лаппо.