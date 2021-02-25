Утверждён глава общественного совета «Городской среды» в Свердловской области

Президиум регионального политсовета «Единой России» назначил председателя общественного совета партпроекта «Городская среда». Им стал депутат гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин.
По словам координатора партийного проекта «Городская среда» в Свердловской области Валентина Лаппо, в 2020 году Николай Смирнягин как депутат Екатеринбургской городской Думы, закреплённый за объектами благоустройства, принимал активное участие в реализации партпроекта.
Задачи партийного проекта на 2021 года будут поставлены в начале марта, когда пройдёт заседание обновлённого общественного совета.
Напомним, в 2021 году в Свердловской области благоустроят 45 общественных территорий и 22 двора в 41 муниципалитете региона. В общей сложности на обновление всех 67 объектов выделено 1,8 млрд рублей.
«Одной из важнейших задач проекта «Городская среда» остаётся контроль за ходом благоустройства. Помимо депутатов «Единой России», за каждым объектом мы закрепим членов общественного совета партпроекта, которые сразу же после закрепления приступят к мониторингу», – рассказал Валентин Лаппо.
Справка:
Николай Смирнягин родился в 1981 году в городе Нижние Серги Свердловской области. В 2005 году окончил Университет Российской академии образования по специальности «Юриспруденция». 2002 – 2010 годы – юрисконсульт, начальник абонентского отдела ЗАО «РЭМП Ленинского района города Екатеринбурга». В 2008 году окончил с отличием Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Получил второе высшее образование по специальности «Мастер делового администрирования». С 2009 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Академический».
В 2013 году был избран депутатом Екатеринбургской городской Думы VI созыва. В сентябре 2018 года избран депутатом Екатеринбургской городской Думы VII созыва. Входит в состав постоянных комиссий по бюджету и экономической политике и по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Член партии «Единая Россия».