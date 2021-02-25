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25 февраля 2021, 13:15

Скончались ещё 13 ковид-пациентов на Среднем Урале

Врач в защитном костюме в лаборатории

С начала 2021 года жертвами вируса стали более 800 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зафиксировали ещё 13 случаев смерти уральцев с подтверждённым коронавирусом. COVID-19 унёс жизни уже 2 345 свердловчан.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно об 11 скончавшихся. С начала 2021 года жертвами вируса стали более 800 свердловчан.

В России за последние 24 часа насчитали 446 новых жертв заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни почти 85 тысячи россиян.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 178 случаев коронавируса. Менее 200 новых ковид-пациентов в регионе выявляют вторые сутки подряд.

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Областная газета Свердловской области

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