Глава государства утвердил поправки в законы об иностранных агентах и митингах

На митингах в Екатеринбурге правоохранители и демонстранты были взаимно вежливы... Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал принятые Государственной думой и одобренные Советом Федерации поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), усиливающие ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах и о правилах проведения публичных мероприятий. Документы опубликованы на официальном сайте www.duma.gov.ru.

Иноагент? Так и скажи!

Согласно внесённым в КоАП поправкам, распространение в средствах массовой информации или в Интернете любых сведений о признанном иностранным агентом физическом лице, а также публикация производимых им материалов без соответствующей маркировки «иноагент» влечёт за собой наложение штрафа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если такое же нарушение допустит должностное лицо, ему придётся уплатить уже до 5 тысяч рублей, а с лица юридического взыщут на целый порядок больше – до 50 тысяч рублей. Причём во всех случаях наложение штрафа может сопровождаться конфискацией предмета административного правонарушения.

Значительными по размеру штрафными санкциями будет караться также распространение информации без маркировки о включённых в реестр иноагентов некоммерческих организациях и общественных объединениях. При этом за непредставление либо несвоевременное представление общественным объединением или некоммерческой организацией, получившей денежные средства или иное имущество от иностранных источников, сведений об этом в уполномоченный госорган, они будут наказываться штрафом до 30 тысяч рублей. А за распространение производимых ими материалов без соответствующей маркировки они могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.

Митинговать можно. Но в рамках закона

Внесёнными в КоАП поправками значительно увеличен размер штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при проведении публичных мероприятий. Если до сих пор с граждан за такое деяние (не подпадающее под статьи Уголовного кодекса) можно было взыскивать от 500 до одной тысячи рублей, то с 1 марта 2021 года сумма штрафа за него увеличивается до четырёх тысяч, а за совершённое повторно – до 20 тысяч рублей.

Введена теперь и ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денег для проведения митинга или иного публичного мероприятия. С граждан за такое правонарушение может быть взыскан штраф в размере до 20 тысяч, с должностных лиц — до 40 тысяч, а с лиц юридических — до 200 тысяч рублей. Причём за перечисление средств для организации и проведение публичного мероприятия лицом, которое это делать не вправе, гражданин может быть оштрафован на сумму до 15 тысяч, должностное лицо — до 30 тысяч, а лицо юридическое — до 100 тысяч рублей.

КСТАТИ Ещё один документ, подписанный президентом 24 февраля, вносит поправки в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Отныне запрещается принудительная высадка из автобусов, трамваев и троллейбусов детей, не достигших 16-летнего возраста. В документе оговорено, что эта норма будет действовать только по отношению к детям, которые едут без сопровождения взрослых. В случаях же безбилетного проезда взрослых с детьми, при отказе от оплаты проезда они должны будут вместе выйти на ближайшей остановке.