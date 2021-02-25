За неделю ОРВИ заразились 29 122 свердловчанина

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны семь свердловских муниципалитетов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с 15 по 21 февраля выявлено 29 122 случая заболевания ОРВИ. Это на 36,2% ниже уровня эпидпорога по совокупному населению (на 7,8% ниже показателя прошлой недели).

Неблагополучные по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями признаны ГО ЗАТО Свободный, ГО Богданович, Туринский ГО, Режевской ГО, Невьянский ГО, ГО Краснотурьинск, МО посёлок Уральский. На данных территориях показатели по подхватившим ОРВИ выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

По предварительным диагнозам в регионе также зарегистрировали 1 639 внебольничных пневмоний (на уровне прошлой недели). В список неблагополучных вошли ГО Нижняя Салда, Нижнесергинский МР, ГО Верхний Тагил, Белоярский ГО и Верхнесалдинский ГО.

В Екатеринбурге за неделю ОРВИ заболели 14 019 человек (в сравнении с прошлой неделей меньше на 10,7%). В городе предварительно зарегистрировано 675 случаев внебольничных пневмоний (-8%), сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Ранее "Облгазета" сообщала, что с 8 по 14 февраля на Среднем Урале выявили 31 543 случая ОРВИ.