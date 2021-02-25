«Двушка» Ельциных на Автовокзале

На фотографии дома по ул. 8 Марта, 179 в, сделанной в 2006 году, видно что на верхних этажах живут люди. Фото: Уральская палата недвижимости.

«Облгазета» продолжает цикл публикаций о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске. Пятый материал спецпроекта «Здесь жил Ельцин» посвящён двухкомнатной квартире в доме по улице 8 Марта, 179 в, где Ельцины жили почти три с половиной года.

Пельмени по воскресеньям

Январь 1960 года выдался для Бориса Ельцина богатым на события. Пятого числа его назначали главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой» и предоставили новое жильё — двухкомнатную квартиру №9 в доме по улице 8 Марта, 179 в. Квартира была значительно ближе к центру города: не на Химмаше, как предыдущая «двушка», а в районе Автовокзала – напротив Ботанического сада УрО РАН. Не прошло и двух недель, как 17 января у Ельциных родилась младшая дочь Татьяна.

Борис Николаевич хотел сына и для этого решил последовать народным обычаям: клал под подушку топор и фуражку. Вот как он это описывает в книге «Исповедь на заданную тему»: «Мои друзья предсказывали, что теперь точно родится мальчик. Не помогли никакие приметы, родилась ещё одна дочка – Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ребёнок, по характеру, пожалуй, больше в мать, а старшая в меня».

В трёхэтажном кирпичном доме по 8 Марта, 179 в семья прожила до августа 1963-го. Построили здание общей площадью 751,7 квадратного метра в 1959 году, а спустя два года сделали к нему пристрой со двора для хозяйственных нужд. В доме было два подъезда: один – жилой (на 12 квартир), а в другом располагалось управление «Южгорстроя» – путь до работы у Бориса Николаевича составлял несколько минут. По словам его соседки по лестничной площадке Клавдии Шершнёвой, квартира у Ельциных находилась на последнем этаже. Она была малогабаритной, состояла из двух смежных комнат, на узкой кухне стояла ванна. Клавдия Михайловна вспоминала: «У них была почему-то самая холодная квартира в доме, так что Ная даже детей приходила мыть к нам. Со временем Боря сделал тёплый настил».

В быту Борис Николаевич любил трудиться не меньше, чем на стройке. В книге «Личная жизнь» его жена Наина Иосифовна писала: «По воскресеньям с утра он обычно ходил по дому с молотком, искал, что бы сделать полезного. Потом придумывал какое-нибудь общее занятие для всей семьи. Например, объявлял: «Сегодня у нас пельмени»… Борис занимался тем, что раскатывал тесто. Делал это удивительно ловко. Успевал сделать заготовки и для меня, и для дочек. Мы с ними раскладывали начинку и лепили пельмени. Фарш Борис готовил сам — тщательно проверял, той ли густоты, достаточно ли соли и перца. Готовили обычно много, хранили зимой на балконе».

Балконы в здании на 8 Марта, 179 в были на вторых и третьих этажах и выходили на обе стороны дома — окна квартиры Ельциных находились со стороны фасада. В морозную погоду Ельцины хранили на балконе не только пельмени, но и другие продукты, а летом их выручал небольшой холодильник «Саратов» с одной дверцей и двумя полками, который им подарили на свадьбу однокурсники. Кстати, с Шершнёвыми Ельцины тоже лепили пельмени по воскресеньям.

Офисный центр

Ещё в 2000-е годы дом, где жил первый Президент России, был жилым, но потом квартиры выкупили и сделали из них офисы. По плану помещений, размещённому на сайте управляющей зданием компании, видно, что квартиры серьёзно перепланировали под бизнес-задачи. На первом этаже разместились аптека, садовый и продуктовый магазины, на цокольном — парикмахерская, пивной киоск, транспортная компания и другие арендаторы. Они в курсе, что когда-то в доме была квартира Ельциных, но где именно — ответить затруднились. На вторых и третьих этажах сейчас расположены различные конторы. По их фотографиям и метражу можно предположить, что площадь квартиры Бориса Николаевича составляла около 45 квадратных метров, но точную планировку установить уже невозможно — межкомнатные стены снесли.

Воспоминаний об этой квартире в мемуарах Ельциных сохранилось не так много. Большая их часть связана с воспитанием детей и работой, из-за которой Борис Николаевич порой возвращался около полуночи. Наина Иосифовна пишет: «Он постоянно думал о стройке, всё время искал что-то новое. Сначала был «монтаж панелей с колёс». Панелевозы привозили с завода железобетонных изделий комплект панелей для целого этажа. И сразу же начинался монтаж. Процесс строительства ускорялся в разы. Дома, которые так возводились, потом стали называть «хрущёвки» – они были первым доступным жильём у нас в стране. Это сегодня их ругают, а тогда они давали людям шанс переселиться из бараков и коммуналок в современные квартиры с канализацией и центральным отоплением… Потом был «бригадный подряд», когда члены бригады осваивали все рабочие специальности и брали на себя полный цикл строительства».

Поэтому неудивительно, что вскоре карьера молодого строителя пошла в гору. В феврале 1962 года Бориса Николаевича назначили начальником стройуправления №13, а через год с небольшим — главным инженером домостроительного комбината. И вслед за этим Ельциным предоставили новую квартиру там, где они хотели больше всего оказаться — в самом центре Свердловска на проспекте Ленина.

Борис Ельцин с дочерьми Леной (справа) и Таней (слева) в квартире №9 на ул. 8 Марта, 179 в, 1962 год. Фото: Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина

Борис Ельцин с работниками треста «Южгорстрой» рядом с домом по ул. 8 Марта, 179 в перед выходом на первомайскую демонстрацию, 1963 год. Фото: Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина

В гостях у Ельциных в квартире №9 – их однокурсники Михаил и Евгения Карасики, 1962 год. Фото: Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина

Так дом по ул. 8 Марта, 179 в выглядит сегодня. Фото: Алексей Кунилов

В одном из двух подъездов дома ещё с советских времён размещались нежилые помещения. Фото: Алексей Кунилов

Лестница на второй этаж сохранилась в том виде, в каком она была в годы жизни здесь Бориса Ельцина. Фото: Алексей Кунилов

На балконе видны декоративные элементы, похожие на скрипичные ключи – на балконе предыдущей квартиры Ельциных по ул. Грибоедова, 14 были такие же украшения. Фото: Алексей Кунилов

В начале 1960-х со двора к дому пристроили хозяйственные помещения. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №33 от 26.02.2021