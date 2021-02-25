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Общество
25 февраля 2021, 17:51

Заксобрание Свердловской области будет награждать волонтёров

волонтёр

В 2020 году волонтёрами стали 123 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские депутаты обсудили проект постановления о Почётном знаке Заксобрания «За заслуги в волонтёрской деятельности». Вопрос о награждении добровольцев был поднят на заседании рабочей группы по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках регионального парламента.

По данным Законодательного собрания, награда будет вручаться волонтёрам за заслуги в их деятельности, осуществляемой на территории Среднего Урала.

Проект постановления был единогласно одобрен членами рабочей группы. В ближайшее время документ рассмотрят на заседании профильного комитета, а затем включат в повестку заседания регионального парламента.

Как заявила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, наш регион является лидером по числу граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности. Так, в прошлом году волонтёрами стали 123 тысячи уральцев. Более 6 тысяч – приняли участие в проведении крупнейших федеральных и международных мероприятий.

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Областная газета Свердловской области

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