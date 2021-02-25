Жители Екатеринбурга выбрасывают 3,8 миллиона кубометров мусора в год

На Среднем Урале жильцы 420 многоквартирных домов уже разделяют отходы на сортируемые и несортируемые. Фото: Галина Соловьёва.

Жители уральской столицы выбрасывают около 3,8 млн кубометров мусора в год. Горожан призвали перейти на раздельный сбор мусора или сдавать отходы в спецпункты.

По данным свердловского отделения РЭО, если сложить объёмы мусора, выбрасываемого горожанами, то получится куча в полтора раза больше пирамиды Хеопса. В связи с этим екатеринбуржцев призывают уменьшать количество отправляемого на полигон мусора.

Гражданам предлагается сдавать вторсырьё в специальные пункты приёма и получать за это небольшие, но деньги. Также можно организовать раздельный сбор отходов на контейнерной площадке возле дома. Для этого необходимо обратиться в УК, ТСЖ или ЖСК. Они, в свою очередь, подадут заявку регоператору.

"При последнем варианте экономической выгоды у жильцов дома одномоментно не будет. Но такой способ и упростит жизнь тем, кто уже разделяет отходы, и – возможно – подтолкнёт к этому верному шагу других людей", – заявил глава свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Добавим, на Среднем Урале жильцы 420 многоквартирных домов уже разделяют отходы на сортируемые и несортируемые. Из них 151 многоэтажка в Екатеринбурге, ещё 269 – в других свердловских городах.

Ранее "Областная газета" писала, что микрорайоне Академический введена система раздельного сбора ТКО на три вида контейнеров – для несортируемых отходов, пластика и бумаги. Участие в пилотном проекте принимают более 100 домов.