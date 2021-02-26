Темы дня

Общество
26 февраля 2021, 05:55

Первая смена и ретро-трамвай: обзор номера за 26 февраля

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных темах в сегодняшнем номере «Областной газеты».

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад. Почему?

Что происходило в театре, когда он, как и другие, закрыл двери для зрителей? И как пережил «Урал. Опера. Балет» пандемическое время, если сегодня готов открыться для зрителей на 100 процентов? Об этом в беседе с «Областной газете» рассказал директор Екатеринбургского оперного театра Андрей Шишкин.

«Облгазета» продолжает цикл публикаций о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске. Пятый материал спецпроекта «Здесь жил Ельцин» посвящён двухкомнатной квартире в доме по улице 8 Марта, 179 в, где Ельцины жили почти три с половиной года.

Новый низкопольный трамвай в стиле ретро начал курсировать по улицам Екатеринбурга. Но, как выяснила «Облгазета», трамвай только проходит тестовые испытания. А когда он заработает на постоянной основе и по каким маршрутам?

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.02.2021, 08:23 / Общество
В Среднеуральском женском монастыре снова проходят обыски
26.02.2021, 07:46 / Общество
В Екатеринбурге водитель Subaru устроил массовое ДТП с четырьмя пострадавшими
26.02.2021, 07:28 / Общество
В Свердловской области 77 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам
25.02.2021, 21:00 / Общество
В Екатеринбурге за 107 миллионов отреставрируют "Фабрику-кухню УЗТМ"
25.02.2021, 19:50 / Общество
Жители Екатеринбурга выбрасывают 3,8 миллиона кубометров мусора в год