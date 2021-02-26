Кольцовские таможенники пресекли попытку незаконной пересылки лекарств в США

Посылка не прошла таможенный контроль по причине недостоверного декларирования товаров. Фото: Павел Ворожцов.

Кольцовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении на экспорт 9 тысяч таблеток. Медицинские препараты с маркировкой «Афобазол» и «панкреатин Мезим форте» должны были отправиться в США.

По данным пресс-службы УТУ, посылка не прошла таможенный контроль по причине недостоверного декларирования товаров. Отмечается, что данная партия не могла предназначаться для личного использования.

Так, исходя из инструкций по применению, "Афобазола" хватило бы для ежедневного непрерывного приёма в течение почти 6 лет (из расчёта на одного человека).

Пересылать для личного пользования медикаменты, не содержащие сильнодействующие и наркотические вещества, разрешено.

В отношении отправителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит конфискация товара и штраф, размер которого определит суд.

Добавим, ранее кольцовские таможенники выявили схему нелегальной пересылки лекарственных препаратов. Свердловчанин пытался отправить в США и Европу более двух тысяч таблеток и ампул, которые были замаскированы под другие предметы.